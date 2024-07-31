В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО
В Кудымкарском округе Пермского края простились с бойцом СВО Андреем Полюховичем, который погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации округа.
«В селе Ленинск Кудымкарского округа 31 июля простились с Андереем Полюховичем, который погиб в зоне проведения СВО. Он подписал контракт и отправился воевать в мае 2024 года. До этого работал на предприятиях вахтовым методом. Приносим соболезнования родным и близким погибшего бойца», — сообщили в администрации.
Андрей Полюхович родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области. Впоследствии его семья переехала в Кудымкарский округ, где Полюхович окончил школу.
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В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО В Кудымкарском округе Пермского края простились с бойцом СВО Андреем Полюховичем, который погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации округа. «В селе Ленинск Кудымкарского округа 31 июля простились с Андереем Полюховичем, который погиб в зоне проведения СВО. Он подписал контракт и отправился воевать в мае 2024 года. До этого работал на предприятиях вахтовым методом. Приносим соболезнования родным и близким погибшего бойца», — сообщили в администрации. Андрей Полюхович родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области. Впоследствии его семья переехала в Кудымкарский округ, где Полюхович окончил школу.