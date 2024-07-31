Общество В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО 01 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + Андрей Полюхович погиб в зоне проведения СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО В Кудымкарском округе Пермского края простились с бойцом СВО Андреем Полюховичем, который погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации округа. «В селе Ленинск Кудымкарского округа 31 июля простились с Андереем Полюховичем, который погиб в зоне проведения СВО. Он подписал контракт и отправился воевать в мае 2024 года. До этого работал на предприятиях вахтовым методом. Приносим соболезнования родным и близким погибшего бойца», — сообщили в администрации. Андрей Полюхович родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области. Впоследствии его семья переехала в Кудымкарский округ, где Полюхович окончил школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО В Кудымкарском округе Пермского края простились с бойцом СВО Андреем Полюховичем, который погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации округа. «В селе Ленинск Кудымкарского округа 31 июля простились с Андереем Полюховичем, который погиб в зоне проведения СВО. Он подписал контракт и отправился воевать в мае 2024 года. До этого работал на предприятиях вахтовым методом. Приносим соболезнования родным и близким погибшего бойца», — сообщили в администрации. Андрей Полюхович родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области. Впоследствии его семья переехала в Кудымкарский округ, где Полюхович окончил школу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям