Куйвашев поручил переписать всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев дал такое поручение, находясь на месте происшествия
Куйвашев дал такое поручение, находясь на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил собрать данные всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле для предоставления выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики региона.

«Министерство социальной политики Свердловской области составляет „социальные паспорта“ семей, пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Эти данные необходимы для принятия решений по материальной поддержке людей. Это одно из поручений губернатора Евгения Куйвашева, которое он дал, находясь на месте происшествия», — передает слова telegram-канал "Свердловский пул".

В ведомстве уточнили, что для жертв организованы два пункта размещения в отелях  «Спортивная-1» и «Спортивная-2», где тагильские сотрудники управления соцполитки собирают данные. Там же идет сбор и распределение гуманитарной помощи: вещей и продуктов. 

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил собрать данные всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле для предоставления выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики региона. «Министерство социальной политики Свердловской области составляет „социальные паспорта“ семей, пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Эти данные необходимы для принятия решений по материальной поддержке людей. Это одно из поручений губернатора Евгения Куйвашева, которое он дал, находясь на месте происшествия», — передает слова telegram-канал "Свердловский пул". В ведомстве уточнили, что для жертв организованы два пункта размещения в отелях  «Спортивная-1» и «Спортивная-2», где тагильские сотрудники управления соцполитки собирают данные. Там же идет сбор и распределение гуманитарной помощи: вещей и продуктов.  Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...