Куйвашев поручил переписать всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил собрать данные всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле для предоставления выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики региона.
«Министерство социальной политики Свердловской области составляет „социальные паспорта“ семей, пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Эти данные необходимы для принятия решений по материальной поддержке людей. Это одно из поручений губернатора Евгения Куйвашева, которое он дал, находясь на месте происшествия», — передает слова telegram-канал "Свердловский пул".
В ведомстве уточнили, что для жертв организованы два пункта размещения в отелях «Спортивная-1» и «Спортивная-2», где тагильские сотрудники управления соцполитки собирают данные. Там же идет сбор и распределение гуманитарной помощи: вещей и продуктов.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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