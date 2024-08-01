Жителям Еманжелинска отказали в выплате компенсации после потопа

02 августа 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Владельцы частных домов сами откачивали воду, а теперь их не признают пострадавшими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Владельцам частных домов в Еманжелинске Челябинской области, пострадавших от резкого подъема воды после сильных ливней, массово отказывают в выплате компенсации за нанесенный ущерб. Жители рассказали URA.RU, чем мотивирует такое решение комиссия. «В Еманжелинске пострадавшим от подтопления на улицах, включенных в официальный список ЧС, администрации города поголовно отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что в данный момент в домах отсутствует вода. Аргументы, что воду люди самостоятельно откачивали из подвалов и домов во время ливней и после, игнорируются членами выездной комиссии», — пояснила URA.RU Ольга К. Местная жительница рассказала, что все соседи, кто самостоятельно откачивал воду с 26 июля, пытаясь спасти свои дома, получили отказы в выплате компенсации. При этом у них до сих пор в погребах и огородах стоит вода, потерян урожай, смыт плодородный слой земли. До самой Ольги члены комиссии еще не дошли. «В составе комиссий нет ни одного квалифицированного инженера-сметчика, инспекторов санэпедимстанции, которые могут объективно оценить причиненный ущерб и последствия подтопления и поднятия грунтовых вод, размывание фундамента, разбухание лаг, вздутия полов и напольного покрытия, возникновения плесени. По мнению комиссии, выплаты положены только тем, у кого на 1 августа вода стоит в доме выше уровня пола», — добавила Ольга. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинского района. К моменту публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС на территории Еманжелинского городского округа. Всем пострадавшим пообещали выплатить компенсации в зависимости от размера нанесенного ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцам частных домов в Еманжелинске Челябинской области, пострадавших от резкого подъема воды после сильных ливней, массово отказывают в выплате компенсации за нанесенный ущерб. Жители рассказали URA.RU, чем мотивирует такое решение комиссия. «В Еманжелинске пострадавшим от подтопления на улицах, включенных в официальный список ЧС, администрации города поголовно отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что в данный момент в домах отсутствует вода. Аргументы, что воду люди самостоятельно откачивали из подвалов и домов во время ливней и после, игнорируются членами выездной комиссии», — пояснила URA.RU Ольга К. Местная жительница рассказала, что все соседи, кто самостоятельно откачивал воду с 26 июля, пытаясь спасти свои дома, получили отказы в выплате компенсации. При этом у них до сих пор в погребах и огородах стоит вода, потерян урожай, смыт плодородный слой земли. До самой Ольги члены комиссии еще не дошли. «В составе комиссий нет ни одного квалифицированного инженера-сметчика, инспекторов санэпедимстанции, которые могут объективно оценить причиненный ущерб и последствия подтопления и поднятия грунтовых вод, размывание фундамента, разбухание лаг, вздутия полов и напольного покрытия, возникновения плесени. По мнению комиссии, выплаты положены только тем, у кого на 1 августа вода стоит в доме выше уровня пола», — добавила Ольга. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинского района. К моменту публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС на территории Еманжелинского городского округа. Всем пострадавшим пообещали выплатить компенсации в зависимости от размера нанесенного ущерба.