Жителям Еманжелинска отказали в выплате компенсации после потопа

Владельцам частных домов в Еманжелинске Челябинской области, пострадавших от резкого подъема воды после сильных ливней, массово отказывают в выплате компенсации за нанесенный ущерб. Жители рассказали URA.RU, чем мотивирует такое решение комиссия.
«В Еманжелинске пострадавшим от подтопления на улицах, включенных в официальный список ЧС, администрации города поголовно отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что в данный момент в домах отсутствует вода. Аргументы, что воду люди самостоятельно откачивали из подвалов и домов во время ливней и после, игнорируются членами выездной комиссии», — пояснила URA.RU Ольга К.
Местная жительница рассказала, что все соседи, кто самостоятельно откачивал воду с 26 июля, пытаясь спасти свои дома, получили отказы в выплате компенсации. При этом у них до сих пор в погребах и огородах стоит вода, потерян урожай, смыт плодородный слой земли. До самой Ольги члены комиссии еще не дошли.
«В составе комиссий нет ни одного квалифицированного инженера-сметчика, инспекторов санэпедимстанции, которые могут объективно оценить причиненный ущерб и последствия подтопления и поднятия грунтовых вод, размывание фундамента, разбухание лаг, вздутия полов и напольного покрытия, возникновения плесени. По мнению комиссии, выплаты положены только тем, у кого на 1 августа вода стоит в доме выше уровня пола», — добавила Ольга.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинского района. К моменту публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о введении режима ЧС на территории Еманжелинского городского округа. Всем пострадавшим пообещали выплатить компенсации в зависимости от размера нанесенного ущерба.
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