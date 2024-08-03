Подозрительная деталь заключается в том, что начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в угрозе взорвать Крымский мост обозначил сроки в несколько месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав заявление главы ГУР «чистым терроризмом».
«Это терроризм в чистом виде. Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома?» — поинтересовалась Захарова во время беседы с «Известиями».
По ее словам, Белый дом потратит на это очередную пару миллиардов долларов. Представитель дипведомства подчеркнула, что строить американцы ничего не могут: ни мосты, ни демократию. Только все рушат.
Ранее сообщалось, что Буданов* заявил о возможной подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста. По его словам, это якобы может случиться в течение нескольких месяцев.
Кирилл Буданов* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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