Захарова нашла подозрительную деталь в угрозе Буданова* взорвать Крымский мост

Захарова: слова Буданова об атаке на Крымский мост — терроризм в чистом виде

03 августа 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Белый дом потратит на взрыв моста очередную пару миллиардов долларов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подозрительная деталь заключается в том, что начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в угрозе взорвать Крымский мост обозначил сроки в несколько месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав заявление главы ГУР «чистым терроризмом». «Это терроризм в чистом виде. Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома?» — поинтересовалась Захарова во время беседы с «Известиями». По ее словам, Белый дом потратит на это очередную пару миллиардов долларов. Представитель дипведомства подчеркнула, что строить американцы ничего не могут: ни мосты, ни демократию. Только все рушат. Ранее сообщалось, что Буданов* заявил о возможной подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста. По его словам, это якобы может случиться в течение нескольких месяцев. Кирилл Буданов* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозрительная деталь заключается в том, что начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в угрозе взорвать Крымский мост обозначил сроки в несколько месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав заявление главы ГУР «чистым терроризмом». «Это терроризм в чистом виде. Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома?» — поинтересовалась Захарова во время беседы с «Известиями». По ее словам, Белый дом потратит на это очередную пару миллиардов долларов. Представитель дипведомства подчеркнула, что строить американцы ничего не могут: ни мосты, ни демократию. Только все рушат. Ранее сообщалось, что Буданов* заявил о возможной подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста. По его словам, это якобы может случиться в течение нескольких месяцев. Кирилл Буданов* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов