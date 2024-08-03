В Нижнем Тагиле похоронили сотрудницу УВЗ, погибшую при взрыве дома

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 39-летней Светланой Стаиной, которая погибла под завалами разрушенного дома на Сибирской, 81. Об этом сообщают участники траурной церемонии в соцсетях.
Прощание со Светланой прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Проводить женщину в последний путь пришли десятки родных, близких и знакомых. Как ранее сообщало URA.RU, женщина вернулась в квартиру незадолго до взрыва. Она работала машинистом крана на «Уралвагонзаводе». Близкие отзываются о погибшей как об открытом, дружелюбном и жизнерадостном человеке.
У Стаиной был 14-летний сын, который чудом выжил при обрушении пятиэтажки. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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