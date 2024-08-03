03 августа 2024

В Нижнем Тагиле похоронили сотрудницу УВЗ, погибшую при взрыве дома

© Служба новостей «URA.RU»
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С погибшей при взрыве пришли проститься десятки человек
С погибшей при взрыве пришли проститься десятки человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 39-летней Светланой Стаиной, которая погибла под завалами разрушенного дома на Сибирской, 81. Об этом сообщают участники траурной церемонии в соцсетях.

Прощание со Светланой прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Проводить женщину в последний путь пришли десятки родных, близких и знакомых. Как ранее сообщало URA.RU, женщина вернулась в квартиру незадолго до взрыва. Она работала машинистом крана на «Уралвагонзаводе». Близкие отзываются о погибшей как об открытом, дружелюбном и жизнерадостном человеке.

У Стаиной был 14-летний сын, который чудом выжил при обрушении пятиэтажки. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 39-летней Светланой Стаиной, которая погибла под завалами разрушенного дома на Сибирской, 81. Об этом сообщают участники траурной церемонии в соцсетях. Прощание со Светланой прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Проводить женщину в последний путь пришли десятки родных, близких и знакомых. Как ранее сообщало URA.RU, женщина вернулась в квартиру незадолго до взрыва. Она работала машинистом крана на «Уралвагонзаводе». Близкие отзываются о погибшей как об открытом, дружелюбном и жизнерадостном человеке. У Стаиной был 14-летний сын, который чудом выжил при обрушении пятиэтажки. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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