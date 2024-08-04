Украине передали F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении

Украина получила истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности. Также на подвесах самолетов можно увидеть систему предупреждения о ракетном нападении, в которой есть устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек.
«Истребители несут ракеты „воздух-воздух“ средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — цитирует «Лента.ру» telegram-канал «Военный Осведомитель». Дополнительное оснащение F-16 видно на ролике, который опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Истребители намерены применять против беспилотников и крылатых ракет.
Сейчас на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 самолетов Киев получит до конца 2024 года.
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