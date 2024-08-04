Украине передали F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, f-16
На Украину доставили F-16 с оснащением ракетами малой и средней дальности Фото:

Украина получила истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности. Также на подвесах самолетов можно увидеть систему предупреждения о ракетном нападении, в которой есть устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек.

«Истребители несут ракеты „воздух-воздух“ средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — цитирует «Лента.ру» telegram-канал «Военный Осведомитель». Дополнительное оснащение F-16 видно на ролике, который опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Истребители намерены применять против беспилотников и крылатых ракет.

Сейчас на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 самолетов Киев получит до конца 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина получила истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности. Также на подвесах самолетов можно увидеть систему предупреждения о ракетном нападении, в которой есть устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек. «Истребители несут ракеты „воздух-воздух“ средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — цитирует «Лента.ру» telegram-канал «Военный Осведомитель». Дополнительное оснащение F-16 видно на ролике, который опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Истребители намерены применять против беспилотников и крылатых ракет. Сейчас на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 самолетов Киев получит до конца 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...