Украине передали F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении

04 августа 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

На Украину доставили F-16 с оснащением ракетами малой и средней дальности Фото: Официальный сайт президента Украины Украина получила истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности. Также на подвесах самолетов можно увидеть систему предупреждения о ракетном нападении, в которой есть устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек. «Истребители несут ракеты „воздух-воздух“ средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — цитирует «Лента.ру» telegram-канал «Военный Осведомитель». Дополнительное оснащение F-16 видно на ролике, который опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Истребители намерены применять против беспилотников и крылатых ракет. Сейчас на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 самолетов Киев получит до конца 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина получила истребители F-16 с оснащением в виде ракет малой и средней дальности. Также на подвесах самолетов можно увидеть систему предупреждения о ракетном нападении, в которой есть устройство постановки помех и отстрела тепловых ловушек. «Истребители несут ракеты „воздух-воздух“ средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — цитирует «Лента.ру» telegram-канал «Военный Осведомитель». Дополнительное оснащение F-16 видно на ролике, который опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Истребители намерены применять против беспилотников и крылатых ракет. Сейчас на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 самолетов Киев получит до конца 2024 года.