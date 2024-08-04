04 августа 2024
03 августа 2024

В Верхней Пышме мужчина избил парня в кафе, а потом вернулся с лопатой и ломом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебошир вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать посетителям (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) произошел инцидент с участием агрессивного мужчины, который с бутылкой спиртного в руках напал на посетителя кафе Pizza Mia и избил его. Также дебошир издевался над своей собакой и толкал людей. Полиция отпустила его, но он вернулся с лопатой, ломом и угрозами. Об этом сообщили очевидцы.

«Неадекват с бутылкой спиртного в руках жестоко избил парня у всех на глазах, толкал людей и, по словам очевидцев, издевался над своей собакой. Вызвали полицию, но мужчину отпустили. А потом он вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать людям», — передает E1.ru.

Свидетели описали, как мужчина жестоко обращался не только с посетителями кафе, но и с собственной собакой. После первого нападения и вызова полиции мужчина был отпущен, но вскоре вернулся с инструментами, что заставило работников кафе обратиться за помощью к ГБР. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а агрессора — задержать силами спецслужб.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) произошел инцидент с участием агрессивного мужчины, который с бутылкой спиртного в руках напал на посетителя кафе Pizza Mia и избил его. Также дебошир издевался над своей собакой и толкал людей. Полиция отпустила его, но он вернулся с лопатой, ломом и угрозами. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекват с бутылкой спиртного в руках жестоко избил парня у всех на глазах, толкал людей и, по словам очевидцев, издевался над своей собакой. Вызвали полицию, но мужчину отпустили. А потом он вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать людям», — передает E1.ru. Свидетели описали, как мужчина жестоко обращался не только с посетителями кафе, но и с собственной собакой. После первого нападения и вызова полиции мужчина был отпущен, но вскоре вернулся с инструментами, что заставило работников кафе обратиться за помощью к ГБР. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а агрессора — задержать силами спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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