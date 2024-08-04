В Верхней Пышме мужчина избил парня в кафе, а потом вернулся с лопатой и ломом

05 августа 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Дебошир вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать посетителям (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) произошел инцидент с участием агрессивного мужчины, который с бутылкой спиртного в руках напал на посетителя кафе Pizza Mia и избил его. Также дебошир издевался над своей собакой и толкал людей. Полиция отпустила его, но он вернулся с лопатой, ломом и угрозами. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекват с бутылкой спиртного в руках жестоко избил парня у всех на глазах, толкал людей и, по словам очевидцев, издевался над своей собакой. Вызвали полицию, но мужчину отпустили. А потом он вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать людям», — передает E1.ru. Свидетели описали, как мужчина жестоко обращался не только с посетителями кафе, но и с собственной собакой. После первого нападения и вызова полиции мужчина был отпущен, но вскоре вернулся с инструментами, что заставило работников кафе обратиться за помощью к ГБР. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а агрессора — задержать силами спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) произошел инцидент с участием агрессивного мужчины, который с бутылкой спиртного в руках напал на посетителя кафе Pizza Mia и избил его. Также дебошир издевался над своей собакой и толкал людей. Полиция отпустила его, но он вернулся с лопатой, ломом и угрозами. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекват с бутылкой спиртного в руках жестоко избил парня у всех на глазах, толкал людей и, по словам очевидцев, издевался над своей собакой. Вызвали полицию, но мужчину отпустили. А потом он вернулся с лопатой и ломом и продолжил угрожать людям», — передает E1.ru. Свидетели описали, как мужчина жестоко обращался не только с посетителями кафе, но и с собственной собакой. После первого нападения и вызова полиции мужчина был отпущен, но вскоре вернулся с инструментами, что заставило работников кафе обратиться за помощью к ГБР. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а агрессора — задержать силами спецслужб. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.