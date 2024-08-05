Больше ста кандидатов в депутаты в Челябинской области сошли с дистанции

05 августа 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Выборы состоятся 7 и 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На муниципальных выборах в Челябинской области больше ста кандидатов в депутаты не смогли пройти регистрацию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба облизбиркома. «В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2024 года. На 386 мандатов кандидатов представительных органов муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры 1367 человек. Продолжат предвыборную гонку 1257, в том числе пять кандидатов будут бороться за должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского муниципального района». — сообщили в облизбиркоме. Из всех зарегистрированных кандидатов 396 выдвинуты партией «Единая Россия» Почти столько же — 345 — зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев. Партия «Справедливая Россия» зарегистрировала 308 кандидатов. ЛДПР зарегистрировала 81 кандидата. От КПРФ зарегистрировалось 60 кандидатов. Еще 49 кандидатов представляют партию «Новые люди», 18 — «Зеленую альтернативу». В облизбиркоме отметили высокую конкуренцию на выборах в некоторых муниципалитетах. Так, на один депутатский мандат в гордуму Челябинска претендуют от пяти до 11 кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На муниципальных выборах в Челябинской области больше ста кандидатов в депутаты не смогли пройти регистрацию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба облизбиркома. «В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2024 года. На 386 мандатов кандидатов представительных органов муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры 1367 человек. Продолжат предвыборную гонку 1257, в том числе пять кандидатов будут бороться за должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского муниципального района». — сообщили в облизбиркоме. Из всех зарегистрированных кандидатов 396 выдвинуты партией «Единая Россия» Почти столько же — 345 — зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев. Партия «Справедливая Россия» зарегистрировала 308 кандидатов. ЛДПР зарегистрировала 81 кандидата. От КПРФ зарегистрировалось 60 кандидатов. Еще 49 кандидатов представляют партию «Новые люди», 18 — «Зеленую альтернативу». В облизбиркоме отметили высокую конкуренцию на выборах в некоторых муниципалитетах. Так, на один депутатский мандат в гордуму Челябинска претендуют от пяти до 11 кандидатов.