Больше ста кандидатов в депутаты в Челябинской области сошли с дистанции

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Выборы 2022. Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования, выборы 2024
Выборы состоятся 7 и 8 сентября Фото:

На муниципальных выборах в Челябинской области больше ста кандидатов в депутаты не смогли пройти регистрацию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба облизбиркома.

«В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2024 года. На 386 мандатов кандидатов представительных органов муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры 1367 человек. Продолжат предвыборную гонку 1257, в том числе пять кандидатов будут бороться за должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского муниципального района». — сообщили в облизбиркоме.

Из всех зарегистрированных кандидатов 396 выдвинуты партией «Единая Россия» Почти столько же — 345 — зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев. Партия «Справедливая Россия» зарегистрировала 308 кандидатов. ЛДПР зарегистрировала 81 кандидата. От КПРФ зарегистрировалось 60 кандидатов. Еще 49 кандидатов представляют партию «Новые люди», 18 — «Зеленую альтернативу».

В облизбиркоме отметили высокую конкуренцию на выборах в некоторых муниципалитетах. Так, на один депутатский мандат в гордуму Челябинска претендуют от пяти до 11 кандидатов.

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На муниципальных выборах в Челябинской области больше ста кандидатов в депутаты не смогли пройти регистрацию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба облизбиркома. «В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2024 года. На 386 мандатов кандидатов представительных органов муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры 1367 человек. Продолжат предвыборную гонку 1257, в том числе пять кандидатов будут бороться за должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского муниципального района». — сообщили в облизбиркоме. Из всех зарегистрированных кандидатов 396 выдвинуты партией «Единая Россия» Почти столько же — 345 — зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев. Партия «Справедливая Россия» зарегистрировала 308 кандидатов. ЛДПР зарегистрировала 81 кандидата. От КПРФ зарегистрировалось 60 кандидатов. Еще 49 кандидатов представляют партию «Новые люди», 18 — «Зеленую альтернативу». В облизбиркоме отметили высокую конкуренцию на выборах в некоторых муниципалитетах. Так, на один депутатский мандат в гордуму Челябинска претендуют от пяти до 11 кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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