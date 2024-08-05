В Магнитогорске будут компенсировать расходы на съем жилья

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Выплаты получат работники, не имеющие собственного жилья и постоянной регистрации Фото:

В Магнитогорске Челябинской области работникам ММК будут компенсировать расходы, связанные с наймом жилья. Об этом 5 августа сообщили в Профсоюзе Группы ММК.

«С 29 июля 2024 года начало свое действие положение „Об условиях и порядке выплаты работникам ПАО ‚ММК‘ в связи с наймом жилого помещения“. Данное Положение разработано с целью обеспечения ПАО „ММК“ иногородними работниками с помощью предоставления возможности частичной компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения в Магнитогорске», — сообщается в заявлении в telegram-канале Профсоюза.

Частичную компенсацию расходов предоставят работникам, не имеющим собственного жилья и постоянной регистрации по месту жительства в Магнитогорске. С подробными условиями по предоставлению выплаты и перечнем населенных пунктов, являющихся основным местом проживания, можно ознакомиться в БОТиЗ своего подразделения.

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В Магнитогорске Челябинской области работникам ММК будут компенсировать расходы, связанные с наймом жилья. Об этом 5 августа сообщили в Профсоюзе Группы ММК. «С 29 июля 2024 года начало свое действие положение „Об условиях и порядке выплаты работникам ПАО ‚ММК‘ в связи с наймом жилого помещения“. Данное Положение разработано с целью обеспечения ПАО „ММК“ иногородними работниками с помощью предоставления возможности частичной компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения в Магнитогорске», — сообщается в заявлении в telegram-канале Профсоюза. Частичную компенсацию расходов предоставят работникам, не имеющим собственного жилья и постоянной регистрации по месту жительства в Магнитогорске. С подробными условиями по предоставлению выплаты и перечнем населенных пунктов, являющихся основным местом проживания, можно ознакомиться в БОТиЗ своего подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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