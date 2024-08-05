В Магнитогорске будут компенсировать расходы на съем жилья

05 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Выплаты получат работники, не имеющие собственного жилья и постоянной регистрации Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области работникам ММК будут компенсировать расходы, связанные с наймом жилья. Об этом 5 августа сообщили в Профсоюзе Группы ММК. «С 29 июля 2024 года начало свое действие положение „Об условиях и порядке выплаты работникам ПАО ‚ММК‘ в связи с наймом жилого помещения“. Данное Положение разработано с целью обеспечения ПАО „ММК“ иногородними работниками с помощью предоставления возможности частичной компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения в Магнитогорске», — сообщается в заявлении в telegram-канале Профсоюза. Частичную компенсацию расходов предоставят работникам, не имеющим собственного жилья и постоянной регистрации по месту жительства в Магнитогорске. С подробными условиями по предоставлению выплаты и перечнем населенных пунктов, являющихся основным местом проживания, можно ознакомиться в БОТиЗ своего подразделения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области работникам ММК будут компенсировать расходы, связанные с наймом жилья. Об этом 5 августа сообщили в Профсоюзе Группы ММК. «С 29 июля 2024 года начало свое действие положение „Об условиях и порядке выплаты работникам ПАО ‚ММК‘ в связи с наймом жилого помещения“. Данное Положение разработано с целью обеспечения ПАО „ММК“ иногородними работниками с помощью предоставления возможности частичной компенсации расходов, связанных с наймом жилого помещения в Магнитогорске», — сообщается в заявлении в telegram-канале Профсоюза. Частичную компенсацию расходов предоставят работникам, не имеющим собственного жилья и постоянной регистрации по месту жительства в Магнитогорске. С подробными условиями по предоставлению выплаты и перечнем населенных пунктов, являющихся основным местом проживания, можно ознакомиться в БОТиЗ своего подразделения.