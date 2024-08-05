05 августа 2024

Толпа пассажиров снесла пограничников ФСБ во время давки в аэропорту Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Люди выбегали без вещей, испугавшись ложного сообщения (архивное фото) Фото:

Толпа пассажиров, испугавшись ложного сообщения о бомбе, снесла пограничников ФСБ на пункте пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Какой-то дебил крикнул „Бомба!“, толпа обезумела и снесла пограничников ФСБ, которые были на дежурстве и проверяли паспорта. При этом никаких предпосылок для паники не было, все было нормально. Это уже позже сарафанное радио стало передавать сплетни, что якобы была стрельба», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, панику вызвал громкий звук внезапно упавшей урны. Это случилось в зале прилета, где одновременно собралось много пассажиров сразу с трех рейсов. Испугавшись, люди кинулись к выходу, побросав свои вещи. Два человека пострадало. УМВД УрФО на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Толпа пассажиров, испугавшись ложного сообщения о бомбе, снесла пограничников ФСБ на пункте пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник. «Какой-то дебил крикнул „Бомба!“, толпа обезумела и снесла пограничников ФСБ, которые были на дежурстве и проверяли паспорта. При этом никаких предпосылок для паники не было, все было нормально. Это уже позже сарафанное радио стало передавать сплетни, что якобы была стрельба», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, панику вызвал громкий звук внезапно упавшей урны. Это случилось в зале прилета, где одновременно собралось много пассажиров сразу с трех рейсов. Испугавшись, люди кинулись к выходу, побросав свои вещи. Два человека пострадало. УМВД УрФО на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...