Происшествия Толпа пассажиров снесла пограничников ФСБ во время давки в аэропорту Кольцово 06 августа 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Люди выбегали без вещей, испугавшись ложного сообщения (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Толпа пассажиров, испугавшись ложного сообщения о бомбе, снесла пограничников ФСБ на пункте пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник. «Какой-то дебил крикнул „Бомба!“, толпа обезумела и снесла пограничников ФСБ, которые были на дежурстве и проверяли паспорта. При этом никаких предпосылок для паники не было, все было нормально. Это уже позже сарафанное радио стало передавать сплетни, что якобы была стрельба», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, панику вызвал громкий звук внезапно упавшей урны. Это случилось в зале прилета, где одновременно собралось много пассажиров сразу с трех рейсов. Испугавшись, люди кинулись к выходу, побросав свои вещи. Два человека пострадало. УМВД УрФО на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Толпа пассажиров, испугавшись ложного сообщения о бомбе, снесла пограничников ФСБ на пункте пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник. «Какой-то дебил крикнул „Бомба!“, толпа обезумела и снесла пограничников ФСБ, которые были на дежурстве и проверяли паспорта. При этом никаких предпосылок для паники не было, все было нормально. Это уже позже сарафанное радио стало передавать сплетни, что якобы была стрельба», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, панику вызвал громкий звук внезапно упавшей урны. Это случилось в зале прилета, где одновременно собралось много пассажиров сразу с трех рейсов. Испугавшись, люди кинулись к выходу, побросав свои вещи. Два человека пострадало. УМВД УрФО на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям