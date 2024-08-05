Толпа пассажиров снесла пограничников ФСБ во время давки в аэропорту Кольцово

Толпа пассажиров, испугавшись ложного сообщения о бомбе, снесла пограничников ФСБ на пункте пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Какой-то дебил крикнул „Бомба!“, толпа обезумела и снесла пограничников ФСБ, которые были на дежурстве и проверяли паспорта. При этом никаких предпосылок для паники не было, все было нормально. Это уже позже сарафанное радио стало передавать сплетни, что якобы была стрельба», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, панику вызвал громкий звук внезапно упавшей урны. Это случилось в зале прилета, где одновременно собралось много пассажиров сразу с трех рейсов. Испугавшись, люди кинулись к выходу, побросав свои вещи. Два человека пострадало. УМВД УрФО на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку инцидента.
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