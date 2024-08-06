В Челябинске Комсомольский проспект продлили на 228 метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автотрасса, автомобили, дорога. Тюмень, автотрасса, трасса, дорога, автодорога
Полностью завершить работы по строительству дороги планируется к 20 августа Фото:

В Челябинске дорогу после перекрестка с улицей Чичерина на Комсомольском проспекте продлили на 228 метров. Новую улицу, на которой есть ливневки и освещение, разделительная полоса с натуральным газоном, провели к Градскому Прииску. На строительство потрачено 148 миллионов рублей.

«Речь о перекрестке с Чичерина. Дорогу здесь построили с нуля. Плюсом провели освещение. На все потратили 148 миллионов рублей», — сообщается н сайте «31 канал».

Подрядчики начали строительство в 2023 году, в этом они хотят сдать улицу 20 августа. Раньше на этом месте была грунтовая дорога, а теперь установят ливневки, поставят 24 опоры освещения для пешеходов и водителей, разделительной полосой станет натуральный газон, вдоль дороги высадят липы, кизильники и яблони.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске дорогу после перекрестка с улицей Чичерина на Комсомольском проспекте продлили на 228 метров. Новую улицу, на которой есть ливневки и освещение, разделительная полоса с натуральным газоном, провели к Градскому Прииску. На строительство потрачено 148 миллионов рублей. «Речь о перекрестке с Чичерина. Дорогу здесь построили с нуля. Плюсом провели освещение. На все потратили 148 миллионов рублей», — сообщается н сайте «31 канал». Подрядчики начали строительство в 2023 году, в этом они хотят сдать улицу 20 августа. Раньше на этом месте была грунтовая дорога, а теперь установят ливневки, поставят 24 опоры освещения для пешеходов и водителей, разделительной полосой станет натуральный газон, вдоль дороги высадят липы, кизильники и яблони.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...