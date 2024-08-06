Полностью завершить работы по строительству дороги планируется к 20 августа Фото: Денис Моргунов

В Челябинске дорогу после перекрестка с улицей Чичерина на Комсомольском проспекте продлили на 228 метров. Новую улицу, на которой есть ливневки и освещение, разделительная полоса с натуральным газоном, провели к Градскому Прииску. На строительство потрачено 148 миллионов рублей.

«Речь о перекрестке с Чичерина. Дорогу здесь построили с нуля. Плюсом провели освещение. На все потратили 148 миллионов рублей», — сообщается н сайте «31 канал».

Подрядчики начали строительство в 2023 году, в этом они хотят сдать улицу 20 августа. Раньше на этом месте была грунтовая дорога, а теперь установят ливневки, поставят 24 опоры освещения для пешеходов и водителей, разделительной полосой станет натуральный газон, вдоль дороги высадят липы, кизильники и яблони.