05 августа 2024

Зама Куйвашева переизбрали куратором знаковых инвестпроектов региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед Иониным поставили значительные стратегические задачи
Перед Иониным поставили значительные стратегические задачи Фото:

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин переизбран председателем совета директоров особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" и "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ). Об этом накануне стало известно URA.RU.

Уточняется, что перед Иониным стоят значительные стратегические задачи, включая запуск новой очереди в "Титановой долине" на площадке "Патруши", где "Сима-ленд" уже начал реализацию своего мега-проекта (об этом проекте рассказывал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину губернатор Евгений Куйвашев на встрече в начале июля). В КРСУ же «цифровой» замгубернатора будет контролировать  реализацию проекта по созданию технопарка экосистемы "Космос", который станет ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин переизбран председателем совета директоров особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" и "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ). Об этом накануне стало известно URA.RU. Уточняется, что перед Иониным стоят значительные стратегические задачи, включая запуск новой очереди в "Титановой долине" на площадке "Патруши", где "Сима-ленд" уже начал реализацию своего мега-проекта (об этом проекте рассказывал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину губернатор Евгений Куйвашев на встрече в начале июля). В КРСУ же «цифровой» замгубернатора будет контролировать  реализацию проекта по созданию технопарка экосистемы "Космос", который станет ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...