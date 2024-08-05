Зама Куйвашева переизбрали куратором знаковых инвестпроектов региона

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин переизбран председателем совета директоров особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" и "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ). Об этом накануне стало известно URA.RU.
Уточняется, что перед Иониным стоят значительные стратегические задачи, включая запуск новой очереди в "Титановой долине" на площадке "Патруши", где "Сима-ленд" уже начал реализацию своего мега-проекта (об этом проекте рассказывал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину губернатор Евгений Куйвашев на встрече в начале июля). В КРСУ же «цифровой» замгубернатора будет контролировать реализацию проекта по созданию технопарка экосистемы "Космос", который станет ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета страны.
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