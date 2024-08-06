Суд отказал челябинскому депутату в снятии с выборов конкурента-единоросса

Калининский райсуд Челябинска 6 августа отказал кандидату в депутаты гордумы Челябинска, действующему депутату Калининского райсовета Илье Пермякову в снятии с выборов конкурента на выборах, депутата гордумы Ильи Исайчука. Об этом URA.RU сообщил сам Пермяков.
«В удовлетворении искового заявления отказано. Жду письменное решение и буду обжаловать его в следующей инстанции — Челябинском областном суде», — сообщил Пермяков.
Пермяков зарегистрирован по одномандатному округу № 1 кандидатом в депутаты гордумы Челябинска от партии «Новые люди». Исайчук по этому же округу является кандидатом от «Единой России».
По словам Пермякова, Исайчук неверно оформил поданные на выборы документы. В частности, справка о его месте работы не была заверена должным образом. По мнению Пермякова, это является достаточным основанием для снятия Исайчука. Однако суд не согласился с этим. До Исайчука корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось.
Выборы в гордуму Челябинска состоятся 7 и 8 сентября. Ранее суд отказал в иске самовыдвиженцу, депутату гордумы Дмитрию Григорчику. Григорчик пытался оспорить решение курчатовского теризбиркома об отказе его регистрации в качестве кандидата в депутаты. Он также сообщил URA.RU о намерении оспорить это решение.
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