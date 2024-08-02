Суд не позволил депутату Григорчику избираться в новый состав гордумы Челябинска

02 августа 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Суд сорвал планы Дмитрия Григорчика остаться в городской думе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик не смог отстоять свое право участвовать в выборах в новый ее состав. Так решил 2 августа Курчатовский районный суд. «Состоялось заседание суда об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии Курчатовского района, которая отказала мне в регистрации в качестве кандидата. Уже получена информация о том, что в удовлетворении исковых результатов мне было отказано. Жду мотивированного решения суда, чтобы оспорить его», — заявил сам Григорчик в видеообращении (есть в распоряжении редакции URA.RU). Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. После этого он оспорил решение территориальной избирательной комиссии в суде. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик не смог отстоять свое право участвовать в выборах в новый ее состав. Так решил 2 августа Курчатовский районный суд. «Состоялось заседание суда об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии Курчатовского района, которая отказала мне в регистрации в качестве кандидата. Уже получена информация о том, что в удовлетворении исковых результатов мне было отказано. Жду мотивированного решения суда, чтобы оспорить его», — заявил сам Григорчик в видеообращении (есть в распоряжении редакции URA.RU). Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. После этого он оспорил решение территориальной избирательной комиссии в суде. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.