Суд не позволил депутату Григорчику избираться в новый состав гордумы Челябинска

Действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик не смог отстоять свое право участвовать в выборах в новый ее состав. Так решил 2 августа Курчатовский районный суд.
«Состоялось заседание суда об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии Курчатовского района, которая отказала мне в регистрации в качестве кандидата. Уже получена информация о том, что в удовлетворении исковых результатов мне было отказано. Жду мотивированного решения суда, чтобы оспорить его», — заявил сам Григорчик в видеообращении (есть в распоряжении редакции URA.RU).
Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. После этого он оспорил решение территориальной избирательной комиссии в суде.
Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.
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