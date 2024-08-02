Суд не позволил депутату Григорчику избираться в новый состав гордумы Челябинска

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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, григорчик дмитрий
Суд сорвал планы Дмитрия Григорчика остаться в городской думе Челябинска Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик не смог отстоять свое право участвовать в выборах в новый ее состав. Так решил 2 августа Курчатовский районный суд.

«Состоялось заседание суда об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии Курчатовского района, которая отказала мне в регистрации в качестве кандидата. Уже получена информация о том, что в удовлетворении исковых результатов мне было отказано. Жду мотивированного решения суда, чтобы оспорить его», — заявил сам Григорчик в видеообращении (есть в распоряжении редакции URA.RU).

Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. После этого он оспорил решение территориальной избирательной комиссии в суде.

Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.

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Действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик не смог отстоять свое право участвовать в выборах в новый ее состав. Так решил 2 августа Курчатовский районный суд. «Состоялось заседание суда об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии Курчатовского района, которая отказала мне в регистрации в качестве кандидата. Уже получена информация о том, что в удовлетворении исковых результатов мне было отказано. Жду мотивированного решения суда, чтобы оспорить его», — заявил сам Григорчик в видеообращении (есть в распоряжении редакции URA.RU). Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. После этого он оспорил решение территориальной избирательной комиссии в суде. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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