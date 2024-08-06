Челябинский военный отправился в колонию из-за затянувшегося бега по врачам

06 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Военного отправили в колонию на пять с половиной лет Фото: Илья Московец © URA.RU Рядовой из воинской части, дислоцированной в Челябинской области, отправился на пять с половиной лет в колонию после того, как полтора месяца не возвращался на службу из-за посещения врачей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он бегал по врачам, не предупреждая об этом командиров. «С разрешения командования воинской части Челябинской области рядовой 18 января 2024 года обратился на прием к нейрохирургу военного госпиталя Екатеринбурга с жалобами на боли в грудном отделе. После консультации при отсутствии противопоказаний к службе он обязан был вернуться в воинскую часть на следующий день. В ходе осмотра врач определил, что в лечении у нейрохирурга пациент не нуждается. Обидевшись на такой прием, военнослужащий принял решение продолжить консультации у врачей без разрешения командиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что далее военный пошел на прием к неврологу, но и там ему рекомендовали вернуться для лечения в часть. Однако рядовой считал себя больным и пошел в частную медклинику. При этом все это время на службе он не появлялся, командиров не предупреждал. «Таким образом, в период мобилизации, не имея уважительных причин, рядовой совершил неявку на службу в установленный срок с 19 января по 29 февраля 2024 года. Военным судом он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима», — добавили в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядовой из воинской части, дислоцированной в Челябинской области, отправился на пять с половиной лет в колонию после того, как полтора месяца не возвращался на службу из-за посещения врачей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он бегал по врачам, не предупреждая об этом командиров. «С разрешения командования воинской части Челябинской области рядовой 18 января 2024 года обратился на прием к нейрохирургу военного госпиталя Екатеринбурга с жалобами на боли в грудном отделе. После консультации при отсутствии противопоказаний к службе он обязан был вернуться в воинскую часть на следующий день. В ходе осмотра врач определил, что в лечении у нейрохирурга пациент не нуждается. Обидевшись на такой прием, военнослужащий принял решение продолжить консультации у врачей без разрешения командиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что далее военный пошел на прием к неврологу, но и там ему рекомендовали вернуться для лечения в часть. Однако рядовой считал себя больным и пошел в частную медклинику. При этом все это время на службе он не появлялся, командиров не предупреждал. «Таким образом, в период мобилизации, не имея уважительных причин, рядовой совершил неявку на службу в установленный срок с 19 января по 29 февраля 2024 года. Военным судом он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима», — добавили в пресс-службе суда.