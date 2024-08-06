Власти Березников готовы платить миллионы, чтобы решить проблему нехватки учителей в школах

Власти Березников заплатят 1,4 млн рублей учителям, пришедшим в школы

06 августа 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Вновь пришедшим в школы учителям заплатят 1,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Березники Пермского края власти поддержат педагогов, которые впервые трудоустраиваются в школы. Для учителей предусмотрены единовременные выплаты в размере 1,4 млн рублей, следует из постановления местной администрации, которое имеется в распоряжении URA.RU. Из документа следует, что изменения вносятся в муниципальную программу «Привлечение педагогических кадров». Новость по теме В Пермском крае детсадам, школам и техникумам требуются тысячи педагогов «Для решения данной задачи муниципальной программой предусматривается проведение организационной работы по привлечению педагогов наиболее востребованных специальностей и сохранению педагогов в муниципальных общеобразовательных организациях […]. Вновь прибывшим педагогическим работникам [предусматривается] единовременная денежная выплата в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек», — сказано в документе. Для выпускников, окончивших профильное образовательное учреждение предусмотрены единовременные выплаты в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Также власти готовы компенсировать часть расходов студентам, которые получают педагогическое образование. Помимо того, учителям возместят затраты на аренду помещения и затраты по уплате процентов при покупке жилья в ипотеку. В мэрии уточняют, что указанные выплаты и компенсации предусмотрены педагогам, «впервые трудоустроившиеся» в образовательные учреждения в Березниках. Актуальный перечень дефицитных педагогических специальностей власти города в документе не представили. При этом на своем сайте мэрия ранее указала, что в школах остро не хватает учителей английского языка, математики, русского и литературы, начальных классов и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березники Пермского края власти поддержат педагогов, которые впервые трудоустраиваются в школы. Для учителей предусмотрены единовременные выплаты в размере 1,4 млн рублей, следует из постановления местной администрации, которое имеется в распоряжении URA.RU. Из документа следует, что изменения вносятся в муниципальную программу «Привлечение педагогических кадров». «Для решения данной задачи муниципальной программой предусматривается проведение организационной работы по привлечению педагогов наиболее востребованных специальностей и сохранению педагогов в муниципальных общеобразовательных организациях […]. Вновь прибывшим педагогическим работникам [предусматривается] единовременная денежная выплата в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек», — сказано в документе. Для выпускников, окончивших профильное образовательное учреждение предусмотрены единовременные выплаты в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Также власти готовы компенсировать часть расходов студентам, которые получают педагогическое образование. Помимо того, учителям возместят затраты на аренду помещения и затраты по уплате процентов при покупке жилья в ипотеку. В мэрии уточняют, что указанные выплаты и компенсации предусмотрены педагогам, «впервые трудоустроившиеся» в образовательные учреждения в Березниках. Актуальный перечень дефицитных педагогических специальностей власти города в документе не представили. При этом на своем сайте мэрия ранее указала, что в школах остро не хватает учителей английского языка, математики, русского и литературы, начальных классов и других.