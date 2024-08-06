06 августа 2024

В РФ хотят внести уголовное наказание за нарушение правил продаж сим-карт

© Служба новостей «URA.RU»
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Источник газеты в Минцифры отрицает, что ведутся такие обсуждения
Источник газеты в Минцифры отрицает, что ведутся такие обсуждения Фото:

В РФ хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников салонов связи за нарушение правил продаж сим-карт. Нововведение может усилить борьбу с их серым рынком.

«Операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи в случае неоднократных нарушений правил работы при регистрации новых абонентов и с персональными данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС). Операторы считают подобные меры избыточными. Эксперты объясняют, что сотрудники салонов связи являются наиболее слабым звеном: зачастую, чтобы выполнить планы по продажам, они вынуждены продавать сим-карты на серый рынок», — передает газета «Коммерсант».

Их источник рассказал, что они «не выступали с инициативой посадить побольше своих сотрудников», но такая идея есть. Хотя из Минцифры поступил ответ об отсутствии подобных обсуждений.

Ранее URA.RU писало о введении в России лимита по количеству сим-карт на одного гражданина. На заседании Госдумы 30 июля решили, что россиянин не может заводить более 20 абонентских номеров.

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В РФ хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников салонов связи за нарушение правил продаж сим-карт. Нововведение может усилить борьбу с их серым рынком. «Операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи в случае неоднократных нарушений правил работы при регистрации новых абонентов и с персональными данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС). Операторы считают подобные меры избыточными. Эксперты объясняют, что сотрудники салонов связи являются наиболее слабым звеном: зачастую, чтобы выполнить планы по продажам, они вынуждены продавать сим-карты на серый рынок», — передает газета «Коммерсант». Их источник рассказал, что они «не выступали с инициативой посадить побольше своих сотрудников», но такая идея есть. Хотя из Минцифры поступил ответ об отсутствии подобных обсуждений. Ранее URA.RU писало о введении в России лимита по количеству сим-карт на одного гражданина. На заседании Госдумы 30 июля решили, что россиянин не может заводить более 20 абонентских номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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