В РФ хотят внести уголовное наказание за нарушение правил продаж сим-карт

В РФ хотят ввести уголовную ответственность для сотрудников салонов связи за нарушение правил продаж сим-карт. Нововведение может усилить борьбу с их серым рынком.
«Операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи в случае неоднократных нарушений правил работы при регистрации новых абонентов и с персональными данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС). Операторы считают подобные меры избыточными. Эксперты объясняют, что сотрудники салонов связи являются наиболее слабым звеном: зачастую, чтобы выполнить планы по продажам, они вынуждены продавать сим-карты на серый рынок», — передает газета «Коммерсант».
Их источник рассказал, что они «не выступали с инициативой посадить побольше своих сотрудников», но такая идея есть. Хотя из Минцифры поступил ответ об отсутствии подобных обсуждений.
Ранее URA.RU писало о введении в России лимита по количеству сим-карт на одного гражданина. На заседании Госдумы 30 июля решили, что россиянин не может заводить более 20 абонентских номеров.
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