«У многих еще больше»: в Первоуральске хозяйке студии увеличили счет за ЖКХ в 10 раз

В Первоуральске (Свердловская область) владелица квартиры-студии общей площадью 24 «квадрата» получила коммунальный счет на 15,5 тысячи рублей, из которых 14,1 тысяча является перерасчетом. Хозяйка рассказала, что у многих соседей суммы больше.
«У нас дом новый, введен в эксплуатацию в 2020 году. Стоят счетчики и на воду, и на свет, и на отопление. Пришла квитанция за квартиру-студию площадью 24 квадрата за июль с каким-то перерасчетом на 14 тысяч рублей. У многих соседей суммы еще больше», — передает E1.ru слова женщины, проживающей на ул. Емлина, 29.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского филиала «Энергосбыт Плюс». Там пообещали прояснить ситуацию позже.
Пересчет стоимости за услуги ЖКХ производится в случае появления новых обстоятельств. Его проводят управляющие компании по заявлению от жильцов или работников коммунальных услуг. Ранее URA.RU приводило случаи, в которых можно получить перерасчет.
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