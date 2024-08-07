В Магнитогорске перевозчик отказался от популярного маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, автовокзал, магнитогорск, маршрутка
В городе срочно ищут замену перевозчику (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, перевозчик отказался от популярного маршрута №47. В пресс-службе администрации города URA.RU подтвердили, что сейчас срочно ищут ему замену.

«Маршрут убрали с 1 августа. Как нам теперь добираться от Метизки до Спутника или башни?» — спрашивают жители Магнитогорска. Они сообщают, что другие маршруты не пересекаются, и добраться из отдаленных районов до работы и обратно сейчас невозможно.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города, маршрут обслуживал перевозчик ИП Добрышкин. Он в заявительном порядке снял с себя ранее взятые обязательства по перевозке пассажиров по маршруту № 47. Сейчас в мэрии оперативно проводятся конкурсные процедуры по отбору нового перевозчика.

«Своими действиями перевозчик создал социальную напряженность и трудности для транспортного обслуживания жителей Магнитогорска. В администрации города данная ситуация на особом контроле», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска. Также в мэрии добавили, что сейчас проводится конкурс по отбору перевозчика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, перевозчик отказался от популярного маршрута №47. В пресс-службе администрации города URA.RU подтвердили, что сейчас срочно ищут ему замену. «Маршрут убрали с 1 августа. Как нам теперь добираться от Метизки до Спутника или башни?» — спрашивают жители Магнитогорска. Они сообщают, что другие маршруты не пересекаются, и добраться из отдаленных районов до работы и обратно сейчас невозможно. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города, маршрут обслуживал перевозчик ИП Добрышкин. Он в заявительном порядке снял с себя ранее взятые обязательства по перевозке пассажиров по маршруту № 47. Сейчас в мэрии оперативно проводятся конкурсные процедуры по отбору нового перевозчика. «Своими действиями перевозчик создал социальную напряженность и трудности для транспортного обслуживания жителей Магнитогорска. В администрации города данная ситуация на особом контроле», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска. Также в мэрии добавили, что сейчас проводится конкурс по отбору перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...