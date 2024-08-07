В Магнитогорске перевозчик отказался от популярного маршрута

07 августа 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В городе срочно ищут замену перевозчику (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, перевозчик отказался от популярного маршрута №47. В пресс-службе администрации города URA.RU подтвердили, что сейчас срочно ищут ему замену. «Маршрут убрали с 1 августа. Как нам теперь добираться от Метизки до Спутника или башни?» — спрашивают жители Магнитогорска. Они сообщают, что другие маршруты не пересекаются, и добраться из отдаленных районов до работы и обратно сейчас невозможно. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города, маршрут обслуживал перевозчик ИП Добрышкин. Он в заявительном порядке снял с себя ранее взятые обязательства по перевозке пассажиров по маршруту № 47. Сейчас в мэрии оперативно проводятся конкурсные процедуры по отбору нового перевозчика. «Своими действиями перевозчик создал социальную напряженность и трудности для транспортного обслуживания жителей Магнитогорска. В администрации города данная ситуация на особом контроле», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска. Также в мэрии добавили, что сейчас проводится конкурс по отбору перевозчика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, перевозчик отказался от популярного маршрута №47. В пресс-службе администрации города URA.RU подтвердили, что сейчас срочно ищут ему замену. «Маршрут убрали с 1 августа. Как нам теперь добираться от Метизки до Спутника или башни?» — спрашивают жители Магнитогорска. Они сообщают, что другие маршруты не пересекаются, и добраться из отдаленных районов до работы и обратно сейчас невозможно. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города, маршрут обслуживал перевозчик ИП Добрышкин. Он в заявительном порядке снял с себя ранее взятые обязательства по перевозке пассажиров по маршруту № 47. Сейчас в мэрии оперативно проводятся конкурсные процедуры по отбору нового перевозчика. «Своими действиями перевозчик создал социальную напряженность и трудности для транспортного обслуживания жителей Магнитогорска. В администрации города данная ситуация на особом контроле», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска. Также в мэрии добавили, что сейчас проводится конкурс по отбору перевозчика.