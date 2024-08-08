В Челябинской области в выходные похолодает и начнутся ливни

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В регионе задержатся проливные дожди Фото:

В крупнейших городах Челябинской области в ближайшие выходные, 10 и 11 августа, начнутся дожди. Температура воздуха будет держаться около 18 градусов, сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«В Челябинске и Копейске 10 и 11 августа днем будет около 18 градусов, ночью 9-12 градусов. Дожди начнутся в воскресенье», — говорится на сайте метеорологов.

Синоптики предупреждают, что в Магнитогорске с субботы на воскресенье похолодает с 19 до 17 градусов днем, по ночам будет 11-12 градусов, ливни начнутся также в воскресенье. В Миассе, Златоусте, Чебаркуле к воскресенью похолодает с 18 до 15 градусов, в Трехгорном и Катав-Ивановске — до 14 градусов, в Снежинске в выходные днем будет около 17 градусов. В Аше ливень с грозой начнется 8 августа, к выходным похолодает с 23 градусов до 20 градусов, а к воскресенью температура снизится до 18 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые обрушатся на регион с 7 августа. По данным синоптиков, в регионе сохраняется действие тыла высотного циклона.

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В крупнейших городах Челябинской области в ближайшие выходные, 10 и 11 августа, начнутся дожди. Температура воздуха будет держаться около 18 градусов, сообщают синоптики сайта «Гисметео». «В Челябинске и Копейске 10 и 11 августа днем будет около 18 градусов, ночью 9-12 градусов. Дожди начнутся в воскресенье», — говорится на сайте метеорологов. Синоптики предупреждают, что в Магнитогорске с субботы на воскресенье похолодает с 19 до 17 градусов днем, по ночам будет 11-12 градусов, ливни начнутся также в воскресенье. В Миассе, Златоусте, Чебаркуле к воскресенью похолодает с 18 до 15 градусов, в Трехгорном и Катав-Ивановске — до 14 градусов, в Снежинске в выходные днем будет около 17 градусов. В Аше ливень с грозой начнется 8 августа, к выходным похолодает с 23 градусов до 20 градусов, а к воскресенью температура снизится до 18 градусов. Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые обрушатся на регион с 7 августа. По данным синоптиков, в регионе сохраняется действие тыла высотного циклона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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