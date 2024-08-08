Путин наградил свердловских артиста и железнодорожника

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Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в КНР, путин владимир, stock
Владимир Путин наградил свердловчан за трудовые успехи и развитие культуры Фото:

За заслуги в развитии отечественной культуры и трудовые успехи артист и железнодорожник из Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Геннадия Смолина — мастера дорожного Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „Российские железные дороги“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Игоря Кулинича — солиста группы „Бумер“, артиста ООО „Большие гастроли“» — следует из документа.

Ранее Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначили советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову.

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За заслуги в развитии отечественной культуры и трудовые успехи артист и железнодорожник из Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Геннадия Смолина — мастера дорожного Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „Российские железные дороги“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Игоря Кулинича — солиста группы „Бумер“, артиста ООО „Большие гастроли“» — следует из документа. Ранее Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначили советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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