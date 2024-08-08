Общество Путин наградил свердловских артиста и железнодорожника 08 августа 2024 в 20:58 Размер текста - 17 + Владимир Путин наградил свердловчан за трудовые успехи и развитие культуры Фото: Официальный сайт Президента РФ За заслуги в развитии отечественной культуры и трудовые успехи артист и железнодорожник из Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Геннадия Смолина — мастера дорожного Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „Российские железные дороги“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Игоря Кулинича — солиста группы „Бумер“, артиста ООО „Большие гастроли“» — следует из документа. Ранее Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначили советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За заслуги в развитии отечественной культуры и трудовые успехи артист и железнодорожник из Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Геннадия Смолина — мастера дорожного Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „Российские железные дороги“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Игоря Кулинича — солиста группы „Бумер“, артиста ООО „Большие гастроли“» — следует из документа. Ранее Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначили советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям