Путин наградил свердловских артиста и железнодорожника

За заслуги в развитии отечественной культуры и трудовые успехи артист и железнодорожник из Свердловской области получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени Геннадия Смолина — мастера дорожного Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „Российские железные дороги“. Наградить медалью „За труды в культуре и искусстве“ Игоря Кулинича — солиста группы „Бумер“, артиста ООО „Большие гастроли“» — следует из документа.
Ранее Путин наградил трех свердловчан медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Одну из наград назначили советнику первого заместителя губернатора Свердловской области Александру Данилову.
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