08 августа 2024

В Трехгорном сменится спикер горсобрания

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Трехгорный является закрытым городом, попасть туда можно через КПП
Трехгорный является закрытым городом, попасть туда можно через КПП Фото:

В закрытом городе Трехгорном (Челябинская область) спикер местного собрания депутатов Сергей Букрин не стал выдвигаться на выборы нового созыва горсобрания. Такая информация содержится в документах облизбиркома.

«На 20 депутатских мандатов городского собрания ЗАТО Трехгорный претендуют 56 человек. Действующего спикера горсобрания Букрина среди них нет», — следует из сведений о кандидатах в депутаты.

Из 56 зарегистрированных кандидатов 20 представляют «Единую Россию», 13 — эсеров. Один кандидат выдвинут ЛДПР. В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 22 человека. При этом 13 из 20 действующих депутатов выдвинулись на новый срок.

Выборы в городское собрание Трехгорного пройдут в плановом порядке — действующий созыв отработал положенные пять лет. Они состоятся 7 и 8 сентября.

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В закрытом городе Трехгорном (Челябинская область) спикер местного собрания депутатов Сергей Букрин не стал выдвигаться на выборы нового созыва горсобрания. Такая информация содержится в документах облизбиркома. «На 20 депутатских мандатов городского собрания ЗАТО Трехгорный претендуют 56 человек. Действующего спикера горсобрания Букрина среди них нет», — следует из сведений о кандидатах в депутаты. Из 56 зарегистрированных кандидатов 20 представляют «Единую Россию», 13 — эсеров. Один кандидат выдвинут ЛДПР. В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 22 человека. При этом 13 из 20 действующих депутатов выдвинулись на новый срок. Выборы в городское собрание Трехгорного пройдут в плановом порядке — действующий созыв отработал положенные пять лет. Они состоятся 7 и 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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