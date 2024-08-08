В Трехгорном сменится спикер горсобрания

В закрытом городе Трехгорном (Челябинская область) спикер местного собрания депутатов Сергей Букрин не стал выдвигаться на выборы нового созыва горсобрания. Такая информация содержится в документах облизбиркома.
«На 20 депутатских мандатов городского собрания ЗАТО Трехгорный претендуют 56 человек. Действующего спикера горсобрания Букрина среди них нет», — следует из сведений о кандидатах в депутаты.
Из 56 зарегистрированных кандидатов 20 представляют «Единую Россию», 13 — эсеров. Один кандидат выдвинут ЛДПР. В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 22 человека. При этом 13 из 20 действующих депутатов выдвинулись на новый срок.
Выборы в городское собрание Трехгорного пройдут в плановом порядке — действующий созыв отработал положенные пять лет. Они состоятся 7 и 8 сентября.
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