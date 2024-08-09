В екатеринбургском Кольцово на несколько часов задержался рейс авиакомпании Red Wings до Новокузнецка. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс WZ-2091 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 10 августа в 00:50 и долететь до Новокузнецка в 05:25 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово.
Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало о задержке на ночь 9 августа двух рейсов Red Wings до Новокузнецка и Томска — WZ-1091 и WZ-1003. В перевозчике причиной задержки назвали туман в аэропортах прибытия.
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