09 августа 2024

В аэропорту Кольцово на несколько часов задержался рейс до Новокузнецка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина задержки рейса неизвестна
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском Кольцово на несколько часов задержался рейс авиакомпании Red Wings до Новокузнецка. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс WZ-2091 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 10 августа в 00:50 и долететь до Новокузнецка в 05:25 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово.

Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало о задержке на ночь 9 августа двух рейсов Red Wings до Новокузнецка и Томска — WZ-1091 и WZ-1003. В перевозчике причиной задержки назвали туман в аэропортах прибытия.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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В екатеринбургском Кольцово на несколько часов задержался рейс авиакомпании Red Wings до Новокузнецка. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс WZ-2091 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 10 августа в 00:50 и долететь до Новокузнецка в 05:25 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Причина задержки вылета неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало о задержке на ночь 9 августа двух рейсов Red Wings до Новокузнецка и Томска — WZ-1091 и WZ-1003. В перевозчике причиной задержки назвали туман в аэропортах прибытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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