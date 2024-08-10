Двух мужчин с наркотиками задержали полицейские в Челябинске

Двух мужчин, при которых находилось несколько свертков с мефедроном и гашишем, задержали патрульные полицейские в Челябинске. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Калининском районе Челябинска патрульные полицейские задержали двух мужчин, при которых находилось несколько свертков с наркотиком. Изъятые свертки направлены на экспертизу, в дальнейшем подтвердившую, что содержимым являются наркотические средства „мефедрон“ и „гашиш“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Всего у задержанных изъяли по девять свертков. Незадолго до задержания один из мужчин — 39-летний ранее судимый за аналогичное преступление — разложил восемь свертков с синтетическим наркотиком в «тайники». Второй задержанный — 23-летний челябинец — успел разложить 21 сверток с гашишем.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 (»Приготовление к преступлению»), части 3 и 4 статьи 228.1 (»Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ») УК РФ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.
Мужчина ранее нанес рекламу даркстора — сайта по продаже наркотиков — на 40 домов в микрорайоне «Академ Riverside» Челябинска. Личность «трафаретчика» установлена, он задержан, сообщили URA.RU в городском УМВД России.
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