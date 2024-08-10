Подрядчик месяц назад бросил дорогу недоделанной в челябинском селе и уехал

Подрядчик снял слой грунта в селе Долгодеревенское Челябинской области и уехал, бросив дорогу недоделанной. Уже месяц 56 семей вынуждены добираться до дома как попало, говорят жители села.
«В микрорайоне Северный села Долгодеревенское в этом году идет отсыпка дорог. Месяц назад многоуважаемый подрядчик снял слой грунта и уехал. 56 семей вынуждены добираться домой как попало», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».
Заехать в микрорайон практически невозможно. После проливных дождей добираться нужно по рекам, говорят местные. Пешком, из-за ливней, тоже не пройти. «Почему такое отношение к людям», — задаются они вопросом.
Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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