10 августа 2024

Подрядчик месяц назад бросил дорогу недоделанной в челябинском селе и уехал

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди вынуждены добираться до дома по разбитой дороге (архивное фото)
Люди вынуждены добираться до дома по разбитой дороге (архивное фото) Фото:

Подрядчик снял слой грунта в селе Долгодеревенское Челябинской области и уехал, бросив дорогу недоделанной. Уже месяц 56 семей вынуждены добираться до дома как попало, говорят жители села.

«В микрорайоне Северный села Долгодеревенское в этом году идет отсыпка дорог. Месяц назад многоуважаемый подрядчик снял слой грунта и уехал. 56 семей вынуждены добираться домой как попало», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

Заехать в микрорайон практически невозможно. После проливных дождей добираться нужно по рекам, говорят местные. Пешком, из-за ливней, тоже не пройти. «Почему такое отношение к людям», — задаются они вопросом.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Вот так выглядит дорога после ливней
Вот так выглядит дорога после ливней
Фото:
Дорога к микрорайону Северный похожа на реку
Дорога к микрорайону Северный похожа на реку
Фото:

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Подрядчик снял слой грунта в селе Долгодеревенское Челябинской области и уехал, бросив дорогу недоделанной. Уже месяц 56 семей вынуждены добираться до дома как попало, говорят жители села. «В микрорайоне Северный села Долгодеревенское в этом году идет отсыпка дорог. Месяц назад многоуважаемый подрядчик снял слой грунта и уехал. 56 семей вынуждены добираться домой как попало», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». Заехать в микрорайон практически невозможно. После проливных дождей добираться нужно по рекам, говорят местные. Пешком, из-за ливней, тоже не пройти. «Почему такое отношение к людям», — задаются они вопросом. Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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