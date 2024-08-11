Челябинский губернатор остался в «зеленой зоне» политической устойчивости

Губернатор Текслер занял второе место в рейтинге политической устойчивости

12 августа 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Крупные проекты сохранили губернатору Алексею Текслеру место в спокойной «зеленой зоне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди действующих глав регионов, кому в сентябре предстоят прямые выборы, челябинский губернатор Алексей Текслер занял второе место по политической устойчивости, оставаясь в «зеленой зоне». Это следует из XVII рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг». Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Наиболее прочные позиции среди инкумбентов-участников ЕДГ-2024 (единого дня голосования) у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главы Челябинской области Алексея Текслера. Для них в качестве факторов устойчивости стоит отметить наличие стратегических инфраструктурных проектов развития (задающих долгосрочный горизонт экономического планирования) и отсутствие каких-либо существенных элитных конфликтов», — говорится в документе. К числу крупных челябинских проектов авторы отнесли проект «Синара», с выпуском новый троллейбусов, создание межуниверситетского кампуса и метротрам. Текслер набрал 17 баллов. Из них шесть баллов от «Политбюро 2.0» (максимальное 10 баллов), четыре балла за большие проекты (максимальное пять баллов), один балл за экономическую привлекательность, три балла за позиционирование и четыре балла за качество политического менеджмента (максимальное пять баллов). Минус один балл за региональный конфликт. В рейтинге также обнародованы данные индекса плотности федеральных контактов губернаторов. Проанализированы встречи глав регионов с высокопоставленными федеральными руководителями. Речь идет о периоде с 16 мая, когда был утвержден новый состав российского правительства, по 31 июля 2024 года. Среди губернаторов, кому предстоят прямые или непрямые выборы, включая врио глав регионов, Текслер занял десятое место, набрав 19 баллов. Этот показатель оценивается как выше среднего. Челябинский губернатор также попал в группу глав регионов, кто при выборе сенаторской тройки сделал ставку на местные элиты. В сенаторскую тройку Текслера вошли мэр Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Октябрьского района Михаил Молчан. «Делегирование местных элит — наиболее компромиссное решение для глав регионов, которое позволяет заручиться поддержкой определенных локальных групп влияния, понимающих нужды и приоритеты своих регионов», — говорится в документе. Также отмечается, что в Челябинской области ожидается смена представителя исполнительной власти в Совете Федерации. Сейчас таким сенатором является Маргарита Павлова, которой в тройке нет. Также на политическую устойчивость Текслера влияет малое число конкурентов. Кроме самого Текслера в выборах принимают участие депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ). По итогам XVI рейтинга «Госсовет 2.0», обнародованного 25 апреля, Текслер также находился в спокойной «зеленой» зоне. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди действующих глав регионов, кому в сентябре предстоят прямые выборы, челябинский губернатор Алексей Текслер занял второе место по политической устойчивости, оставаясь в «зеленой зоне». Это следует из XVII рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг». Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Наиболее прочные позиции среди инкумбентов-участников ЕДГ-2024 (единого дня голосования) у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главы Челябинской области Алексея Текслера. Для них в качестве факторов устойчивости стоит отметить наличие стратегических инфраструктурных проектов развития (задающих долгосрочный горизонт экономического планирования) и отсутствие каких-либо существенных элитных конфликтов», — говорится в документе. К числу крупных челябинских проектов авторы отнесли проект «Синара», с выпуском новый троллейбусов, создание межуниверситетского кампуса и метротрам. Текслер набрал 17 баллов. Из них шесть баллов от «Политбюро 2.0» (максимальное 10 баллов), четыре балла за большие проекты (максимальное пять баллов), один балл за экономическую привлекательность, три балла за позиционирование и четыре балла за качество политического менеджмента (максимальное пять баллов). Минус один балл за региональный конфликт. В рейтинге также обнародованы данные индекса плотности федеральных контактов губернаторов. Проанализированы встречи глав регионов с высокопоставленными федеральными руководителями. Речь идет о периоде с 16 мая, когда был утвержден новый состав российского правительства, по 31 июля 2024 года. Среди губернаторов, кому предстоят прямые или непрямые выборы, включая врио глав регионов, Текслер занял десятое место, набрав 19 баллов. Этот показатель оценивается как выше среднего. Челябинский губернатор также попал в группу глав регионов, кто при выборе сенаторской тройки сделал ставку на местные элиты. В сенаторскую тройку Текслера вошли мэр Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Октябрьского района Михаил Молчан. «Делегирование местных элит — наиболее компромиссное решение для глав регионов, которое позволяет заручиться поддержкой определенных локальных групп влияния, понимающих нужды и приоритеты своих регионов», — говорится в документе. Также отмечается, что в Челябинской области ожидается смена представителя исполнительной власти в Совете Федерации. Сейчас таким сенатором является Маргарита Павлова, которой в тройке нет. Также на политическую устойчивость Текслера влияет малое число конкурентов. Кроме самого Текслера в выборах принимают участие депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ). По итогам XVI рейтинга «Госсовет 2.0», обнародованного 25 апреля, Текслер также находился в спокойной «зеленой» зоне. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября.