Чем известен челябинский скульптор Вардкес Авакян: биография, творчество, памятники

Скончавшийся скульптор Вардкес Авакян прожил в Челябинске 68 лет

12 августа 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Челябинский скульптор скончался на 93 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский скульптор и народный художник РФ Вардкес Авакян 12 августа ушел из жизни в возрасте 92 лет. О произведениях выдающегося скульптора, начале его творческого пути и знаковых памятниках — рассказывает URA.RU. Биография Место рождения и первая скульптура Вардкес Авакян родился 14 декабря 1931 года в селе Гемур Нахичеванской АССР. С отличием окончил Ереванское училище имени Терлемезяна. После неудачной попытки поступить в институт уехал в Москву, а после в Ленинград (ныне Санкт-Петербург — прим. URA.RU). Первой его скульптурой стала связанная девушка. Он дал ей название «На допросе». В Челябинск Авакян переехал в 1956 году, после того как узнал, о крупнейшем месторождении мрамора на реке Коелга. Приехав, он начал работать скульптором-бутафором в Челябинском театре оперы и балета. В то время самыми его успешными работами стали «Целинник», «Студентка на стройке», «Рабочая трибуна» и «Сварщик-верхолаз», находящиеся в Московском Манеже. Творчество Памятники Челябинской области, созданные Авакяном Мастер стал автором более 200 мраморных скульптур. Также он имел две персональные выставки. Самыми известными его работами в Челябинске являются: Памятник Курчатову Монумент был открыт в 1986 году к 250-летию Челябинска. Тогда заказ поступил от челябинского горисполкома, председателем которого был Петр Сумин. Памятник был создан к 250-летию города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Памятник «Студент» «Студент» был открыт в 1994 голу около ЮУрГУ. Сама скульптура создана из Бронзы. Также на крыше университета до сих пор остаются, созданные Авакяном: Прометей и Слава. Возле ЮУрГУ и на здании самого ВУЗа установлены три скульптуры Авакяна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Памятник «Врачу» В 1980 году руками скульптора Авакяна был создан гранитный памятник «Врачу». Однако установлен он был лишь в 2005 году. Памятники композиторам В 2000-х годах на улицах Челябинска появились бронзовые памятники известным композиторам. Возле Театра оперы и балета был установлен памятник Михаилу Глинке, а напротив филармонии — Сергея Прокофьева. Памятник Осадчему На площади перед главной проходной Челябинского трубопрокатного завода в 2005 году расположился монумент директору ЧТПЗ Осадчему. Сам же автор был лично знаком с ним. Тем временем в Копейске (Челябинской области) в 1965 и 1970 годах были установлены: Монумент Победы из чугуна и мрамора, а также гранитный памятник Ленину. Их автором также является Вардкес Авакян. Станковые произведения Вардкес Авакян также творил свои произведения на мраморе. Более 20 его работ размещены на территории Челябинска и Копейска. Одними из них являются: Земля, Тревожная, Мария, Весна . Возле Челябинского государственного академического театра драмы;

. Возле Челябинского государственного академического театра драмы; На волнорезе, Меланхолия, Лиля, Икар и Танатос . Возле Музея искусств;

. Возле Музея искусств; Муза. Возле Концертного зала областной филармонии, и другие. Работы также были посвящены профессорам: Духову, Мельникову, Бургвиц, Лифшиц, Морозову, Сычеву. Также во внимании мастера оказался Копейский шахтер Ганкевич. Мастер создавал множество скульптур в своей мастерской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Награды В 1960 году Авакян стал членом Союза художников СССР. В 1975 году он удостоился звания Заслуженного художника РСФСР, а через четыре года стал лауреатом областной премии Ленинского комсомола «Орленок». В 1986 году был награжден Орденом Знака Почета, а также получил медаль «За доблестный труд». С 2003 года считается заслуженным художником РФ. В 2020 по решению гордумы Вардкесу Авакяну было присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска». На 93 году в больнице скончался скульптор Вардкес Авакян. О его смерти стало известно 12 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования близким мастера. Глава региона подчеркнул, что без памятников, созданных Авакяном, невозможно представить Челябинскую область. Мэр Челябинска Котова также выразила соболезнования родным художника и пожелала им сил. Она сообщила, что гордится тем, что Вардкес Айкович Авакян жил и творил в областном центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский скульптор и народный художник РФ Вардкес Авакян 12 августа ушел из жизни в возрасте 92 лет. О произведениях выдающегося скульптора, начале его творческого пути и знаковых памятниках — рассказывает URA.RU. Вардкес Авакян родился 14 декабря 1931 года в селе Гемур Нахичеванской АССР. С отличием окончил Ереванское училище имени Терлемезяна. После неудачной попытки поступить в институт уехал в Москву, а после в Ленинград (ныне Санкт-Петербург — прим. URA.RU). Первой его скульптурой стала связанная девушка. Он дал ей название «На допросе». В Челябинск Авакян переехал в 1956 году, после того как узнал, о крупнейшем месторождении мрамора на реке Коелга. Приехав, он начал работать скульптором-бутафором в Челябинском театре оперы и балета. В то время самыми его успешными работами стали «Целинник», «Студентка на стройке», «Рабочая трибуна» и «Сварщик-верхолаз», находящиеся в Московском Манеже. Мастер стал автором более 200 мраморных скульптур. Также он имел две персональные выставки. Самыми известными его работами в Челябинске являются: Монумент был открыт в 1986 году к 250-летию Челябинска. Тогда заказ поступил от челябинского горисполкома, председателем которого был Петр Сумин. «Студент» был открыт в 1994 голу около ЮУрГУ. Сама скульптура создана из Бронзы. Также на крыше университета до сих пор остаются, созданные Авакяном: Прометей и Слава. В 1980 году руками скульптора Авакяна был создан гранитный памятник «Врачу». Однако установлен он был лишь в 2005 году. В 2000-х годах на улицах Челябинска появились бронзовые памятники известным композиторам. Возле Театра оперы и балета был установлен памятник Михаилу Глинке, а напротив филармонии — Сергея Прокофьева. На площади перед главной проходной Челябинского трубопрокатного завода в 2005 году расположился монумент директору ЧТПЗ Осадчему. Сам же автор был лично знаком с ним. Вардкес Авакян также творил свои произведения на мраморе. Более 20 его работ размещены на территории Челябинска и Копейска. Одними из них являются: Работы также были посвящены профессорам: Духову, Мельникову, Бургвиц, Лифшиц, Морозову, Сычеву. Также во внимании мастера оказался Копейский шахтер Ганкевич. В 1960 году Авакян стал членом Союза художников СССР. В 1975 году он удостоился звания Заслуженного художника РСФСР, а через четыре года стал лауреатом областной премии Ленинского комсомола «Орленок». В 1986 году был награжден Орденом Знака Почета, а также получил медаль «За доблестный труд». С 2003 года считается заслуженным художником РФ. В 2020 по решению гордумы Вардкесу Авакяну было присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска». На 93 году в больнице скончался скульптор Вардкес Авакян. О его смерти стало известно 12 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования близким мастера. Глава региона подчеркнул, что без памятников, созданных Авакяном, невозможно представить Челябинскую область. Мэр Челябинска Котова также выразила соболезнования родным художника и пожелала им сил. Она сообщила, что гордится тем, что Вардкес Айкович Авакян жил и творил в областном центре.