В Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области

Более ста жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за атак ВСУ, нашли временное убежище в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор рассказал, что в области подготовили пункты размещения для приехавших людей. Детям предоставят загородные оздоровительные лагеря. Медицинское сопровождение, проживание, питание и консультации психолога также предполагаются в качестве мер поддержки.
Власти Липецкой области также организовали горячую линию и готовят вторую отправку гуманитарного груза для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Помимо этого, к сбору гуманитарной помощи подключились местные предприятия и жители региона.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В результате атаки погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. 69 пострадавших сейчас находятся в больницах, а состояние 17 из них — тяжелое.
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