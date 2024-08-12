12 августа 2024

В Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артамонов рассказал об условиях для эвакуированных жителей Курской области
Артамонов рассказал об условиях для эвакуированных жителей Курской области Фото:

Более ста жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за атак ВСУ, нашли временное убежище в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор рассказал, что в области подготовили пункты размещения для приехавших людей. Детям предоставят загородные оздоровительные лагеря. Медицинское сопровождение, проживание, питание и консультации психолога также предполагаются в качестве мер поддержки.

Власти Липецкой области также организовали горячую линию и готовят вторую отправку гуманитарного груза для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Помимо этого, к сбору гуманитарной помощи подключились местные предприятия и жители региона.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В результате атаки погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. 69 пострадавших сейчас находятся в больницах, а состояние 17 из них — тяжелое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более ста жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за атак ВСУ, нашли временное убежище в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Больше 100 жителей Курской области уже приехали к нам в регион», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор рассказал, что в области подготовили пункты размещения для приехавших людей. Детям предоставят загородные оздоровительные лагеря. Медицинское сопровождение, проживание, питание и консультации психолога также предполагаются в качестве мер поддержки. Власти Липецкой области также организовали горячую линию и готовят вторую отправку гуманитарного груза для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Помимо этого, к сбору гуманитарной помощи подключились местные предприятия и жители региона. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В результате атаки погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. 69 пострадавших сейчас находятся в больницах, а состояние 17 из них — тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...