14 августа 2024

УрФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург , памятник свердлову, урфу
УрФУ обошел три российских вуза Фото:

Уральский федеральный университет вошел в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, в топе которой конкретные места присваиваются первой сотне, а далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием учреждений по алфавиту без присваивания точного места.

УрФУ оказался в диапазоне мест от 601 до 700. Также в рейтинг попали Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900).

Ранее УрФУ вошел в ежегодный федеральный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Вуз занял 11 место, отличившись от других уральских учреждений больше всех. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.

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Уральский федеральный университет вошел в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, в топе которой конкретные места присваиваются первой сотне, а далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием учреждений по алфавиту без присваивания точного места. УрФУ оказался в диапазоне мест от 601 до 700. Также в рейтинг попали Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900). Ранее УрФУ вошел в ежегодный федеральный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Вуз занял 11 место, отличившись от других уральских учреждений больше всех. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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