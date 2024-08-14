УрФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

Уральский федеральный университет вошел в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, в топе которой конкретные места присваиваются первой сотне, а далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием учреждений по алфавиту без присваивания точного места.
УрФУ оказался в диапазоне мест от 601 до 700. Также в рейтинг попали Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900).
Ранее УрФУ вошел в ежегодный федеральный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Вуз занял 11 место, отличившись от других уральских учреждений больше всех. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.
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