УрФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

15 августа 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

УрФУ обошел три российских вуза Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский федеральный университет вошел в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, в топе которой конкретные места присваиваются первой сотне, а далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием учреждений по алфавиту без присваивания точного места. УрФУ оказался в диапазоне мест от 601 до 700. Также в рейтинг попали Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900). Ранее УрФУ вошел в ежегодный федеральный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Вуз занял 11 место, отличившись от других уральских учреждений больше всех. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский федеральный университет вошел в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Это следует из исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy, в топе которой конкретные места присваиваются первой сотне, а далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием учреждений по алфавиту без присваивания точного места. УрФУ оказался в диапазоне мест от 601 до 700. Также в рейтинг попали Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900). Ранее УрФУ вошел в ежегодный федеральный рейтинг RAEX-100 в 2024 году. Вуз занял 11 место, отличившись от других уральских учреждений больше всех. Всего в топ вошли учреждения из 29 регионов.