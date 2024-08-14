14 августа 2024

ФСБ задержала челябинца, взломавшего систему коммерческой организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, пиратство
Челябинец взломал систему для получения доступа к лицевым счетам клиентов компании Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного хакера, который взломал систему одной из коммерческих организаций и пытался воспользоваться лицевыми счетами ее клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в настоящее время челябинец готовится к судебному процессу.

«Задержанный, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации. Он хотел воспользоваться их лицевыми счетами», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

После задержания следственным органом ГУ МВД по региону в отношении челябинца были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) по установленным 32 эпизодам преступления, а также ч.2 ст. 273 (использование вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного хакера, который взломал систему одной из коммерческих организаций и пытался воспользоваться лицевыми счетами ее клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в настоящее время челябинец готовится к судебному процессу. «Задержанный, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации. Он хотел воспользоваться их лицевыми счетами», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После задержания следственным органом ГУ МВД по региону в отношении челябинца были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) по установленным 32 эпизодам преступления, а также ч.2 ст. 273 (использование вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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