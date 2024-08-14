ФСБ задержала челябинца, взломавшего систему коммерческой организации

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного хакера, который взломал систему одной из коммерческих организаций и пытался воспользоваться лицевыми счетами ее клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в настоящее время челябинец готовится к судебному процессу.
«Задержанный, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации. Он хотел воспользоваться их лицевыми счетами», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
После задержания следственным органом ГУ МВД по региону в отношении челябинца были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) по установленным 32 эпизодам преступления, а также ч.2 ст. 273 (использование вредоносных компьютерных программ) УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!