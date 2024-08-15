В детсады Челябинска завезли партию фальсифицированного масла

В четыре детских сада Челябинска поставили партию фальсифицированного сливочного масла. О том, что в пробах обнаружили растительные жиры, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«В пробах обнаружены жиры и масла растительного происхождения. Пробы были отобраны в пищеблоке детского сада Челябинска, куда сливочное масло поставил местный предприниматель», — сообщили в надзорном ведомстве.
Производителем масла оказалась компания «Околица» из Нижегородской области. За июль челябинский предприниматель успел поставить 38 килограммов поддельного сливочного масла в четыре детских учреждения. Декларацию на масло у производителя признали недействительной, а поставщику объявили предостережение. Имеющиеся остатки масла изымут, учреждения уже предупреждены о наличии небезопасной продукции.
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