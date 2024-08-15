В детсады Челябинска завезли партию фальсифицированного масла

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За июль поставщик успел завезти фальсифицированное масло в четыре детсада
За июль поставщик успел завезти фальсифицированное масло в четыре детсада Фото:

В четыре детских сада Челябинска поставили партию фальсифицированного сливочного масла. О том, что в пробах обнаружили растительные жиры, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«В пробах обнаружены жиры и масла растительного происхождения. Пробы были отобраны в пищеблоке детского сада Челябинска, куда сливочное масло поставил местный предприниматель», — сообщили в надзорном ведомстве.

Производителем масла оказалась компания «Околица» из Нижегородской области. За июль челябинский предприниматель успел поставить 38 килограммов поддельного сливочного масла в четыре детских учреждения. Декларацию на масло у производителя признали недействительной, а поставщику объявили предостережение. Имеющиеся остатки масла изымут, учреждения уже предупреждены о наличии небезопасной продукции.

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В четыре детских сада Челябинска поставили партию фальсифицированного сливочного масла. О том, что в пробах обнаружили растительные жиры, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «В пробах обнаружены жиры и масла растительного происхождения. Пробы были отобраны в пищеблоке детского сада Челябинска, куда сливочное масло поставил местный предприниматель», — сообщили в надзорном ведомстве. Производителем масла оказалась компания «Околица» из Нижегородской области. За июль челябинский предприниматель успел поставить 38 килограммов поддельного сливочного масла в четыре детских учреждения. Декларацию на масло у производителя признали недействительной, а поставщику объявили предостережение. Имеющиеся остатки масла изымут, учреждения уже предупреждены о наличии небезопасной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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