В Челябинске КАМАЗ насмерть задавил пешехода

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Авария произошла примерно в 16:00
Авария произошла примерно в 16:00 Фото:

В Челябинске 15 августа на Свердловском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором водитель КАМАЗа задавил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ областного центра.

«По предварительным данным водитель 1966 года рождения управляя автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, совершил наезд на пешехода. В результате мужчина (40-50лет) скончался на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Обстоятельства ДТП уточняются.

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В Челябинске 15 августа на Свердловском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором водитель КАМАЗа задавил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ областного центра. «По предварительным данным водитель 1966 года рождения управляя автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, совершил наезд на пешехода. В результате мужчина (40-50лет) скончался на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Обстоятельства ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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