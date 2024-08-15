В Челябинске КАМАЗ насмерть задавил пешехода

В Челябинске 15 августа на Свердловском проспекте произошло смертельное ДТП, в котором водитель КАМАЗа задавил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ областного центра.
«По предварительным данным водитель 1966 года рождения управляя автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, совершил наезд на пешехода. В результате мужчина (40-50лет) скончался на месте происшествия от полученных травм», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Обстоятельства ДТП уточняются.
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