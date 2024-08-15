15 августа 2024

Пермский тракт встал в глухую пробку из-за аварии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо ДТП на том отрезке трассы ведутся ремонтные работы (архивное фото)
Помимо ДТП на том отрезке трассы ведутся ремонтные работы (архивное фото) Фото:

Пермский тракт на отрезке около 10 километров встал в глухую пробку из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 317 произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Помимо этого на этой части трассы Пермь — Екатеринбург проводятся ремонтные работы.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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Пермский тракт на отрезке около 10 километров встал в глухую пробку из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 317 произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Помимо этого на этой части трассы Пермь — Екатеринбург проводятся ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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