Помимо ДТП на том отрезке трассы ведутся ремонтные работы (архивное фото)
Пермский тракт на отрезке около 10 километров встал в глухую пробку из-за аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 317 произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Помимо этого на этой части трассы Пермь — Екатеринбург проводятся ремонтные работы.
Ситуация на момент публикации
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