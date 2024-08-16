Визит делегации из ХМАО и ЯНАО на празднование 80-летия Тюменской области

16 августа состоялась публичная встреча губернаторов в новом составе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Тюменская область отмечает свое 80-летие

В Тюмень на празднование 80-летнего юбилей области приехала большая делегация чиновников из ХМАО и ЯНАО. Вип-гости посетили открытие памятника герою СССР Павлу Фитину, позвонили в прошлое с выставки «Тюменская область, я люблю тебя!», а также погладили бронзового кота-пожарного в одном из строящихся районов города. О том, как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Первая остановка у десанта чиновников из соседних регионов была в ЖК «Айвазовский». Там гостям показали новые архитектурные решения при возведении современных домов. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники сфотографировались с местной достопримечательностью — котом-пожарным Семеном. Памятник ему установлен на улице Пожарных и спасателей. Погладить кота на удачу — своеобразная традиция у жителей и гостей города. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Затем к делегации присоединились и тюменские чиновники. Вип-гостей собрали для торжественного открытия памятника герою СССР Павлу Фитину. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Залпы из ружья — как традиционное действо на открытии памятных монументов военным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди присутствующих были замечены необычные гости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Далее делегация из соседних регионов переместилась на выставку «Тюменская область, я люблю тебя!». Там чиновники смогли позвонить в прошлое и поговорить с самим Распутиным. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники смогли с помощью искусственного интеллекта сгенерировать себя в обличии древнего воина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А дамы — в образах барышень времен начала ХХ века Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кульминацией дня стала первая встреча губернаторов «тюменской матрешки» в новом составе. Там главы регионов приветствовали гостей выставки и журналистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU