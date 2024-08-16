Как делегация из ХМАО и ЯНАО звонила Распутину и гладила кота-пожарного в Тюмени. Фоторепортаж

Визит делегации из ХМАО и ЯНАО на празднование 80-летия Тюменской области
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Губернаторы. Тюмень
16 августа состоялась публичная встреча губернаторов в новом составе Фото:
новость из сюжета
Тюменская область отмечает свое 80-летие

В Тюмень на празднование 80-летнего юбилей области приехала большая делегация чиновников из ХМАО и ЯНАО. Вип-гости посетили открытие памятника герою СССР Павлу Фитину, позвонили в прошлое с выставки «Тюменская область, я люблю тебя!», а также погладили бронзового кота-пожарного в одном из строящихся районов города. О том, как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Айвазовский. Тюмень
Первая остановка у десанта чиновников из соседних регионов была в ЖК «Айвазовский». Там гостям показали новые архитектурные решения при возведении современных домов.
Фото:
Айвазовский. Тюмень
Чиновники сфотографировались с местной достопримечательностью — котом-пожарным Семеном. Памятник ему установлен на улице Пожарных и спасателей. Погладить кота на удачу — своеобразная традиция у жителей и гостей города.
Фото:
Памятник Фитину. Тюмень
Затем к делегации присоединились и тюменские чиновники. Вип-гостей собрали для торжественного открытия памятника герою СССР Павлу Фитину.
Фото:
Памятник Фитину. Тюмень
Залпы из ружья — как традиционное действо на открытии памятных монументов военным
Фото:
Памятник Фитину. Тюмень
Среди присутствующих были замечены необычные гости
Фото:
Главы городов Югры в инфопарке. Тюмень
Далее делегация из соседних регионов переместилась на выставку «Тюменская область, я люблю тебя!». Там чиновники смогли позвонить в прошлое и поговорить с самим Распутиным.
Фото:
Главы городов Югры в инфопарке. Тюмень
Чиновники смогли с помощью искусственного интеллекта сгенерировать себя в обличии древнего воина
Фото:
Главы городов Югры в инфопарке. Тюмень
А дамы — в образах барышень времен начала ХХ века
Фото:
Губернаторы. Тюмень
Кульминацией дня стала первая встреча губернаторов «тюменской матрешки» в новом составе. Там главы регионов приветствовали гостей выставки и журналистов
Фото:

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В Тюмень на празднование 80-летнего юбилей области приехала большая делегация чиновников из ХМАО и ЯНАО. Вип-гости посетили открытие памятника герою СССР Павлу Фитину, позвонили в прошлое с выставки «Тюменская область, я люблю тебя!», а также погладили бронзового кота-пожарного в одном из строящихся районов города. О том, как это было — в фоторепортаже URA.RU.
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