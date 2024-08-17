«Взяли без единого выстрела»: боец ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ под Курском

Солдат ВСУ Завадский: российские военные взяли нас в плен без единого выстрела
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ВС РФ пленили солдат ВСУ в Курской области без единого выстрела, отметил один из украинских военных Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдат ВСУ Сергей Завадский рассказал, как военные РФ взяли его в плен в Курской области. По его словам, российские бойцы не произвели ни единого выстрела в этот момент. Его слова передает Минобороны РФ.

«Смотрим, что с той стороны идут люди с повязками. Они нас обошли и начали выходить на контакт. Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела», — рассказал Завадский. Сообщение передает министерство в своем telegram-канале.

Сергей Завадский уточнил, что украинское командование отправило его вместе с сослуживцами в район моста в Курской области. Изначально планировалось со стороны украинского командования подвести бойцам средства связи, однако этого сделано не было. Поддержку также не оказали. Завадский — мобилизованный из Николаевской области. Он служил в 11-й стрелковой бригаде ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные смогли пленить в Курской области 24 солдата ВСУ. Отмечалось, что украинцы сами связались с бойцами ВС РФ через анонимный telegram-канал. Тогда в плен были взяты военные 22 механизированной бригады ВСУ.

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Солдат ВСУ Сергей Завадский рассказал, как военные РФ взяли его в плен в Курской области. По его словам, российские бойцы не произвели ни единого выстрела в этот момент. Его слова передает Минобороны РФ. «Смотрим, что с той стороны идут люди с повязками. Они нас обошли и начали выходить на контакт. Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела», — рассказал Завадский. Сообщение передает министерство в своем telegram-канале. Сергей Завадский уточнил, что украинское командование отправило его вместе с сослуживцами в район моста в Курской области. Изначально планировалось со стороны украинского командования подвести бойцам средства связи, однако этого сделано не было. Поддержку также не оказали. Завадский — мобилизованный из Николаевской области. Он служил в 11-й стрелковой бригаде ВСУ. До этого сообщалось, что российские военные смогли пленить в Курской области 24 солдата ВСУ. Отмечалось, что украинцы сами связались с бойцами ВС РФ через анонимный telegram-канал. Тогда в плен были взяты военные 22 механизированной бригады ВСУ.
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