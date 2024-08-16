16 августа 2024

Куйвашев успел к открытию Дня города в Екатеринбурге, возвращаясь из отпуска. Фото

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О прилете Куйвашева в Екатеринбург стало известно за полтора часа до начала церемоний
О прилете Куйвашева в Екатеринбург стало известно за полтора часа до начала церемоний
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев буквально в последний момент успел на официальное открытие Дня города в Екатеринбурге. Глава региона прибыл на возложение цветом к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Его на площадке встретил мэр Алексей Орлов. Затем губернатор оказался в компании спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Настроение у Куйвашева приподнятое.

Интрига, успеет ли он на первую часть Дня города, держалась до последнего. Лишь за полтора часа до начала официальных церемоний стало известно, что Куйвашев все-таки прилетел в Екатеринбург. Он был в отпуске.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев буквально в последний момент успел на официальное открытие Дня города в Екатеринбурге. Глава региона прибыл на возложение цветом к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Его на площадке встретил мэр Алексей Орлов. Затем губернатор оказался в компании спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Настроение у Куйвашева приподнятое. Интрига, успеет ли он на первую часть Дня города, держалась до последнего. Лишь за полтора часа до начала официальных церемоний стало известно, что Куйвашев все-таки прилетел в Екатеринбург. Он был в отпуске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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