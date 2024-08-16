Куйвашев успел к открытию Дня города в Екатеринбурге, возвращаясь из отпуска. Фото

17 августа 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

О прилете Куйвашева в Екатеринбург стало известно за полтора часа до начала церемоний новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Свердловский губернатор Евгений Куйвашев буквально в последний момент успел на официальное открытие Дня города в Екатеринбурге. Глава региона прибыл на возложение цветом к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Его на площадке встретил мэр Алексей Орлов. Затем губернатор оказался в компании спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Настроение у Куйвашева приподнятое. Интрига, успеет ли он на первую часть Дня города, держалась до последнего. Лишь за полтора часа до начала официальных церемоний стало известно, что Куйвашев все-таки прилетел в Екатеринбург. Он был в отпуске. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев буквально в последний момент успел на официальное открытие Дня города в Екатеринбурге. Глава региона прибыл на возложение цветом к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Его на площадке встретил мэр Алексей Орлов. Затем губернатор оказался в компании спикера заксо Людмилы Бабушкиной, митрополита Евгения, президента федерации легкой атлетики России Петра Иванова и олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского. Настроение у Куйвашева приподнятое. Интрига, успеет ли он на первую часть Дня города, держалась до последнего. Лишь за полтора часа до начала официальных церемоний стало известно, что Куйвашев все-таки прилетел в Екатеринбург. Он был в отпуске.