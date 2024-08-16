В Екатеринбурге появилась новая летняя эстрада

17 августа 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Литквартал реконструировался по концепции архитектурного бюро «Гордеев и Демидов» Фото: Юлия Сычева, URA.RU Летняя эстрада в Литературном квартале Екатеринбурга (ул. Пролетарская, 14) открылась через год после начала реконструкции. Прошло все без официальной церемонии, концертом артистов школ искусств Кировского района, передает корреспондент URA.RU. На обновленной площадке летней эстрады Литературного квартала выступили в День города Екатеринбурга ученики детских школ искусств Кировского района. В частности, ансамбль танца «Феникс» детской школы искусств №2, выпускники детской школы искусств № 12, заслуженная артистка РФ Ирина Наумова. В сентябре 2021 года стало известно, что Литературный квартал в Екатеринбурге будет реконструироваться по концепции архитектурного бюро «Гордеев и Демидов». На работы заложили порядка 200 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планировали в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, однако планы изменились. Конкурс на ремонт летней эстрады Литквартала мэрия объявила в июне 2023 года. Подрядчики должны были усовершенствовать наружную отделку, кровлю, крыльцо, кованые ограждения, окна, заменить полы. В мае 2024 года в мэрии заявили, что работы по благоустройству завершатся к 17 августа, к 301-летию Екатеринбурга. На обновленной летней эстраде выступил ансамбль «Феникс» детской школы искусств №2 Фото: Юлия Сычева, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летняя эстрада в Литературном квартале Екатеринбурга (ул. Пролетарская, 14) открылась через год после начала реконструкции. Прошло все без официальной церемонии, концертом артистов школ искусств Кировского района, передает корреспондент URA.RU. На обновленной площадке летней эстрады Литературного квартала выступили в День города Екатеринбурга ученики детских школ искусств Кировского района. В частности, ансамбль танца «Феникс» детской школы искусств №2, выпускники детской школы искусств № 12, заслуженная артистка РФ Ирина Наумова. В сентябре 2021 года стало известно, что Литературный квартал в Екатеринбурге будет реконструироваться по концепции архитектурного бюро «Гордеев и Демидов». На работы заложили порядка 200 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планировали в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, однако планы изменились. Конкурс на ремонт летней эстрады Литквартала мэрия объявила в июне 2023 года. Подрядчики должны были усовершенствовать наружную отделку, кровлю, крыльцо, кованые ограждения, окна, заменить полы. В мае 2024 года в мэрии заявили, что работы по благоустройству завершатся к 17 августа, к 301-летию Екатеринбурга.