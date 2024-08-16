16 августа 2024

Юные челябинцы выступили на фестивале в центре Москвы вместе с Юрием Башметом

Челябинский оркестр сыграл на фестивале «Территория будущего. Москва 2030»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, концерт, музыкант, оркестр, музыка, духовые инструменты, игра на трубе
Юные челябинцы поразили виртуозной игрой в парке «Зарядье» Фото:

Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области 17 августа выступил на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье». Юные музыканты продемонстрировали виртуозную игру в рамках II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира.

«Художественным руководителем фестиваля выступил прославленный альтист, дирижер Юрий Башмет. У нас собрались гениальные дети. С ними работать одно счастье», — поделился впечатлениями дирижер детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области Валерий Уткин.

Челябинцы исполнили произведения Вивальди, Красильщиковой, Кошелева, Пьяццолы, Хачатуряна и других композиторов. Фестиваль проходит в формате open air и предлагает публике несколько концертов в течение трех дней — с 16 по 18 августа. В амфитеатре парка «Зарядье» выступят оркестры из Китая, Сербии, Казахстана, из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Завершит каждый вечер выступление Юрия Башмета.

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Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области 17 августа выступил на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье». Юные музыканты продемонстрировали виртуозную игру в рамках II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира. «Художественным руководителем фестиваля выступил прославленный альтист, дирижер Юрий Башмет. У нас собрались гениальные дети. С ними работать одно счастье», — поделился впечатлениями дирижер детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области Валерий Уткин. Челябинцы исполнили произведения Вивальди, Красильщиковой, Кошелева, Пьяццолы, Хачатуряна и других композиторов. Фестиваль проходит в формате open air и предлагает публике несколько концертов в течение трех дней — с 16 по 18 августа. В амфитеатре парка «Зарядье» выступят оркестры из Китая, Сербии, Казахстана, из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Завершит каждый вечер выступление Юрия Башмета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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