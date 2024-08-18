18 августа 2024
17 августа 2024

В Пермском крае мужчина превратил воровство из магазинов в профессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Серийного вора задержали
Серийного вора задержали Фото:

В Лысьве Пермского края мужчина поставил на поток кражи из сетевых магазинов. Он минимум 12 раз выносил из них продукты, которые продавал. Таким образом безработный мужчина зарабатывал на жизнь, рассказали в полиции.

«Мужчина приходил в магазины, брал с полки товар, прятал под одежду и выходил, не оплатив. Обвиняемый любил похищать сливочное масло, сыр, мясные консервы, кофе, аэрозольные дезодоранты. Фигурант пояснил, что живет временными заработками, похищенные товары он продавал незнакомым», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю.

Всего жителя Лысьвы обвинили в 12 эпизодах краж на общую сумму 47 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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В Лысьве Пермского края мужчина поставил на поток кражи из сетевых магазинов. Он минимум 12 раз выносил из них продукты, которые продавал. Таким образом безработный мужчина зарабатывал на жизнь, рассказали в полиции. «Мужчина приходил в магазины, брал с полки товар, прятал под одежду и выходил, не оплатив. Обвиняемый любил похищать сливочное масло, сыр, мясные консервы, кофе, аэрозольные дезодоранты. Фигурант пояснил, что живет временными заработками, похищенные товары он продавал незнакомым», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Всего жителя Лысьвы обвинили в 12 эпизодах краж на общую сумму 47 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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