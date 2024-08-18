В Пермском крае мужчина превратил воровство из магазинов в профессию

В Лысьве Пермского края мужчина поставил на поток кражи из сетевых магазинов. Он минимум 12 раз выносил из них продукты, которые продавал. Таким образом безработный мужчина зарабатывал на жизнь, рассказали в полиции.
«Мужчина приходил в магазины, брал с полки товар, прятал под одежду и выходил, не оплатив. Обвиняемый любил похищать сливочное масло, сыр, мясные консервы, кофе, аэрозольные дезодоранты. Фигурант пояснил, что живет временными заработками, похищенные товары он продавал незнакомым», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю.
Всего жителя Лысьвы обвинили в 12 эпизодах краж на общую сумму 47 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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