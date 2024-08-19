В Челябинске на крупном перекрестке возобновится движение трамваев. Фото

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Движение трамваев возобновится на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького
Движение трамваев возобновится на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького Фото:

В Челябинске для проведения обкатки новых трамвайных путей временно возобновится движение трамваев №15, №18 и №22. Движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится с 20 по 22 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске с 20 до 22 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится движение трамваев с пассажирами по маршрутам 15, 18, 22. Движение возобновится для проведения обкатки новых трамвайных путей», — сообщили в ведомстве.

Трамвай под номером 15 будет перенаправлен по маршруту ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ. А общественный транспорт под номерами 18 и 22 будет курсировать по маршруту Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал.

После обкатки трамвайных путей, движение вновь закроют с целью проведения дальнейших работ на участке. Об изменении режима трамваев в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Движение трамваев на перекрестке возобновится временно, для проведения обкатки новых трамвайных путей
Движение трамваев на перекрестке возобновится временно, для проведения обкатки новых трамвайных путей
Фото:

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В Челябинске для проведения обкатки новых трамвайных путей временно возобновится движение трамваев №15, №18 и №22. Движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится с 20 по 22 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске с 20 до 22 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится движение трамваев с пассажирами по маршрутам 15, 18, 22. Движение возобновится для проведения обкатки новых трамвайных путей», — сообщили в ведомстве. Трамвай под номером 15 будет перенаправлен по маршруту ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ. А общественный транспорт под номерами 18 и 22 будет курсировать по маршруту Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал. После обкатки трамвайных путей, движение вновь закроют с целью проведения дальнейших работ на участке. Об изменении режима трамваев в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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