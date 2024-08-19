В Челябинске для проведения обкатки новых трамвайных путей временно возобновится движение трамваев №15, №18 и №22. Движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится с 20 по 22 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске с 20 до 22 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького возобновится движение трамваев с пассажирами по маршрутам 15, 18, 22. Движение возобновится для проведения обкатки новых трамвайных путей», — сообщили в ведомстве.
Трамвай под номером 15 будет перенаправлен по маршруту ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ. А общественный транспорт под номерами 18 и 22 будет курсировать по маршруту Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал.
После обкатки трамвайных путей, движение вновь закроют с целью проведения дальнейших работ на участке. Об изменении режима трамваев в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
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