18 августа 2024
17 августа 2024

Налоговая требует с бывшего директора банкротной фирмы-подрядчика «Газпрома» из ХМАО сотни миллионов рублей

Долги экс-главы «Север-Нефтегазстроя» перед ФНС достигли 300 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ФНС требует с экс-главы банкротного подрядчика "Газпрома" долги 300 миллионов рублей
ФНС требует с экс-главы банкротного подрядчика "Газпрома" долги 300 миллионов рублей Фото:

Налоговая служба ХМАО подала в арбитражный суд иск на бывшего руководителя ООО «Север-Нефтегазстрой» (Сургут) Петра Босика. Предприятие выполняло заказы компании «Газпром» и ее дочерних обществ в ХМАО, в том числе ООО «Газпром трансгаз Сургут». ФНС требует банкротства бизнесмена и просит суд взыскать с него более 300 миллионов рублей.

«Межрайонная ИФНС № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Петра Босика. Сумма исковых требований — 335 967 365,52 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.

Петр Босик был исполнительным директором ООО «Север-Нефтегазстрой» с 2016 по 2021 годы. В 2018 году, по материалам Сургутского городского суда, он был осужден за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Суд назначил руководителю штраф в 350 тысяч рублей. В 2021 году «Север-Нефтегазстрой» был признан банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Агентству URA.RU не удалось связаться с представителями предприятия: телефоны и электронная почта отключены. 

 Ранее URA.RU писало, что ООО «Север-Нефтегазстрой»»» тянет за собой тюменские предприятия. Конкурсный управляющий компании подал банкротный иск против пяти организаций Тюмени.

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Налоговая служба ХМАО подала в арбитражный суд иск на бывшего руководителя ООО «Север-Нефтегазстрой» (Сургут) Петра Босика. Предприятие выполняло заказы компании «Газпром» и ее дочерних обществ в ХМАО, в том числе ООО «Газпром трансгаз Сургут». ФНС требует банкротства бизнесмена и просит суд взыскать с него более 300 миллионов рублей. «Межрайонная ИФНС № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Петра Босика. Сумма исковых требований — 335 967 365,52 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. Петр Босик был исполнительным директором ООО «Север-Нефтегазстрой» с 2016 по 2021 годы. В 2018 году, по материалам Сургутского городского суда, он был осужден за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Суд назначил руководителю штраф в 350 тысяч рублей. В 2021 году «Север-Нефтегазстрой» был признан банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Агентству URA.RU не удалось связаться с представителями предприятия: телефоны и электронная почта отключены.   Ранее URA.RU писало, что ООО «Север-Нефтегазстрой»»» тянет за собой тюменские предприятия. Конкурсный управляющий компании подал банкротный иск против пяти организаций Тюмени.
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