Банкрот из ХМАО тянет за собой тюменские предприятия. Скрин

ООО «Север-Нефтегазстрой» подала банкротный иск против пяти компаний Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорская компания пытается вернуть часть долгов за счет банкротства бывших подрядчиков и партнеров Фото:

ООО «Север-Нефтегазстрой», зарегистрированная в Сургуте (ХМАО), выступила с банкротными исками против пяти компаний, работающих в Тюмени и Тюменской области. Информация об этом размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел.

«Зарегистрировано пять арбитражных дел о банкротстве. Ответчики разные, истец во всех пяти случаях — ООО „Север-Нефтегазстрой“ Все ответчики зарегистрированы на территории Тюменской области. Суммы исков не называются, по всем искам назначен арбитражный судья», — сообщает портал.

По информации СБИС, сам истец уже прошел процедуру банкротства и в настоящий момент находится под конкурсным управлением. Его долги, в том числе и налоговые, превышают 117 млн рублей. Известно, что компания неоднократно пыталась участвовать в торгах, которые устраивало ООО «Газпром трансгаз Сургут», однако выиграть ни в одном тендере истец не смог.

Все компании, к которым у «Север-Нефтегазстроя» появились претензии, имеют по информации СБИС серьезные финансовые трудности. Во всех случаях у ответчиков нет основных средств. Кроме того, среди особенностей — большой процент долгов в структуре финансов, риски банкротства и низкая рентабельность.

Связаться с истцом оказалось невозможно — на момент публикации телефоны и электронная почта отключены, прочие реквизиты не указаны. Ранее URA.RU рассказало о самых распространенных причинах банкротства тюменского бизнеса.

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ООО «Север-Нефтегазстрой», зарегистрированная в Сургуте (ХМАО), выступила с банкротными исками против пяти компаний, работающих в Тюмени и Тюменской области. Информация об этом размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел. «Зарегистрировано пять арбитражных дел о банкротстве. Ответчики разные, истец во всех пяти случаях — ООО „Север-Нефтегазстрой“ Все ответчики зарегистрированы на территории Тюменской области. Суммы исков не называются, по всем искам назначен арбитражный судья», — сообщает портал. По информации СБИС, сам истец уже прошел процедуру банкротства и в настоящий момент находится под конкурсным управлением. Его долги, в том числе и налоговые, превышают 117 млн рублей. Известно, что компания неоднократно пыталась участвовать в торгах, которые устраивало ООО «Газпром трансгаз Сургут», однако выиграть ни в одном тендере истец не смог. Все компании, к которым у «Север-Нефтегазстроя» появились претензии, имеют по информации СБИС серьезные финансовые трудности. Во всех случаях у ответчиков нет основных средств. Кроме того, среди особенностей — большой процент долгов в структуре финансов, риски банкротства и низкая рентабельность. Связаться с истцом оказалось невозможно — на момент публикации телефоны и электронная почта отключены, прочие реквизиты не указаны. Ранее URA.RU рассказало о самых распространенных причинах банкротства тюменского бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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