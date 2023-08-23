ООО «Север-Нефтегазстрой» подала банкротный иск против пяти компаний Тюмени

Югорская компания пытается вернуть часть долгов за счет банкротства бывших подрядчиков и партнеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «Север-Нефтегазстрой», зарегистрированная в Сургуте (ХМАО), выступила с банкротными исками против пяти компаний, работающих в Тюмени и Тюменской области. Информация об этом размещена на портале электронной картотеки арбитражных дел.

«Зарегистрировано пять арбитражных дел о банкротстве. Ответчики разные, истец во всех пяти случаях — ООО „Север-Нефтегазстрой“ Все ответчики зарегистрированы на территории Тюменской области. Суммы исков не называются, по всем искам назначен арбитражный судья», — сообщает портал.

По информации СБИС, сам истец уже прошел процедуру банкротства и в настоящий момент находится под конкурсным управлением. Его долги, в том числе и налоговые, превышают 117 млн рублей. Известно, что компания неоднократно пыталась участвовать в торгах, которые устраивало ООО «Газпром трансгаз Сургут», однако выиграть ни в одном тендере истец не смог.

Все компании, к которым у «Север-Нефтегазстроя» появились претензии, имеют по информации СБИС серьезные финансовые трудности. Во всех случаях у ответчиков нет основных средств. Кроме того, среди особенностей — большой процент долгов в структуре финансов, риски банкротства и низкая рентабельность.

Связаться с истцом оказалось невозможно — на момент публикации телефоны и электронная почта отключены, прочие реквизиты не указаны. Ранее URA.RU рассказало о самых распространенных причинах банкротства тюменского бизнеса.