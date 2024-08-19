19 августа 2024

Уволенный на фоне уголовного дела свердловский гаишник судится с начальством

Суд в Нижнем Тагиле отказался признать незаконным увольнение гаишника Ветошкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , суд, полицейский, открытая дверь
Антон Ветошкин хотел вернуться на работу МВД Фото:

Уволенный со службы после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина — майор Антон Ветошкин — не смог восстановиться на работе. Суд отказал ему в удовлетворении гражданского иска. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

Ветошкин был заместителем Торощина. «Он хотел признать незаконным увольнение и взыскать с МУ МВД „Нижнетагильское“ средний заработок за время, которое отсутствовал на работе. Суд в этом отказал», — сообщили в инстанции.

По данным URA.RU, Ветошкин проходит свидетелем в уголовном деле Торощина. Последнему вменяют крупную взятку. В деле может быть более 70 эпизодов. Следователи считают, что за деньги офицер мог выдавать водительские права курсантам. После этого оба были уволены из органов. О том, как правоохранители вскрыли преступную схему, читайте в специальном материале URA.RU.

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Уволенный со службы после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина — майор Антон Ветошкин — не смог восстановиться на работе. Суд отказал ему в удовлетворении гражданского иска. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Ветошкин был заместителем Торощина. «Он хотел признать незаконным увольнение и взыскать с МУ МВД „Нижнетагильское“ средний заработок за время, которое отсутствовал на работе. Суд в этом отказал», — сообщили в инстанции. По данным URA.RU, Ветошкин проходит свидетелем в уголовном деле Торощина. Последнему вменяют крупную взятку. В деле может быть более 70 эпизодов. Следователи считают, что за деньги офицер мог выдавать водительские права курсантам. После этого оба были уволены из органов. О том, как правоохранители вскрыли преступную схему, читайте в специальном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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