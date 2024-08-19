Уволенный на фоне уголовного дела свердловский гаишник судится с начальством

Уволенный со службы после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина — майор Антон Ветошкин — не смог восстановиться на работе. Суд отказал ему в удовлетворении гражданского иска. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
Ветошкин был заместителем Торощина. «Он хотел признать незаконным увольнение и взыскать с МУ МВД „Нижнетагильское“ средний заработок за время, которое отсутствовал на работе. Суд в этом отказал», — сообщили в инстанции.
По данным URA.RU, Ветошкин проходит свидетелем в уголовном деле Торощина. Последнему вменяют крупную взятку. В деле может быть более 70 эпизодов. Следователи считают, что за деньги офицер мог выдавать водительские права курсантам. После этого оба были уволены из органов. О том, как правоохранители вскрыли преступную схему, читайте в специальном материале URA.RU.
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