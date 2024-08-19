Уволенный на фоне уголовного дела свердловский гаишник судится с начальством

Суд в Нижнем Тагиле отказался признать незаконным увольнение гаишника Ветошкина

20 августа 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Антон Ветошкин хотел вернуться на работу МВД Фото: Илья Московец © URA.RU Уволенный со службы после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина — майор Антон Ветошкин — не смог восстановиться на работе. Суд отказал ему в удовлетворении гражданского иска. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Ветошкин был заместителем Торощина. «Он хотел признать незаконным увольнение и взыскать с МУ МВД „Нижнетагильское“ средний заработок за время, которое отсутствовал на работе. Суд в этом отказал», — сообщили в инстанции. По данным URA.RU, Ветошкин проходит свидетелем в уголовном деле Торощина. Последнему вменяют крупную взятку. В деле может быть более 70 эпизодов. Следователи считают, что за деньги офицер мог выдавать водительские права курсантам. После этого оба были уволены из органов. О том, как правоохранители вскрыли преступную схему, читайте в специальном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уволенный со службы после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГАИ Нижнего Тагила Андрея Торощина — майор Антон Ветошкин — не смог восстановиться на работе. Суд отказал ему в удовлетворении гражданского иска. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Ветошкин был заместителем Торощина. «Он хотел признать незаконным увольнение и взыскать с МУ МВД „Нижнетагильское“ средний заработок за время, которое отсутствовал на работе. Суд в этом отказал», — сообщили в инстанции. По данным URA.RU, Ветошкин проходит свидетелем в уголовном деле Торощина. Последнему вменяют крупную взятку. В деле может быть более 70 эпизодов. Следователи считают, что за деньги офицер мог выдавать водительские права курсантам. После этого оба были уволены из органов. О том, как правоохранители вскрыли преступную схему, читайте в специальном материале URA.RU.