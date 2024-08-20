Врач предупредил об опасности полнолуния для здоровья

Во время полнолуния усиливается активность микроорганизмов, что может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщил заведующий отделением помощи на дому Видновской клинической больницы Загид Асаханов.
«В организме человека происходит снижение скорости обмена веществ, что негативно сказывается на состоянии крови. Возрастает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравлений. Объясняется это тем, что в дни полнолуния активизируется жизнедеятельность микробов и вирусов», — сообщил Асаханов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Заведующий московского отделения больницы настоятельно порекомендовал воздержаться от употребления алкоголя в период полнолуния. Также он посоветовал избегать просмотра фильмов ужасов и участия в экстремальных квестах в эти дни.
Кроме негативных последствий, полнолуние может принести и положительные изменения, особенно для творческих людей. Врач подчеркнул, что у таких людей часто происходит всплеск вдохновения и повышается степень восприятия искусства. Это время также благоприятствует началу диет и очистительных процедур.
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