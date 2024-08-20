Челябинский губернатор обсудил с замом Зюганова выборы в регионе

Зампред ЦК КПРФ Афонин встретился с главой Челябинской области Текслером
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер (слева) и Юрий Афонин провели встречу в Челябинске
Алексей Текслер (слева) и Юрий Афонин провели встречу в Челябинске Фото:

Вопросы выборов в Челябинской области и меры поддержки семьям участников СВО губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с первым зампредом ЦК КПРФ, депутатом Госдумы РФ Юрием Афониным. Об этом сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе правительства региона.

«Идет активная работа по выборам в городскую думу Челябинска. КПРФ представлена практически во всех округах, что также говорит о высокой конкуренции. В 2024 году предстоят выборы в законодательное собрание области, где КПР сейчас представлена четырьмя депутатами. Ваши коллеги поддерживают все предложения в части улучшения социально-экономической ситуации и связанные с СВО», — обратился Текслер к собеседнику.

В свою очередь, Афонин признал, что в регионе организован конкурентный выборный процесс и все кандидаты могут представить свою агитацию. Он также добавил, что считает ключевой на данный момент задачу обеспечить победу «над нарождающимся украинским фашизмом и западной машиной, которая объявила войну России».

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Вопросы выборов в Челябинской области и меры поддержки семьям участников СВО губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с первым зампредом ЦК КПРФ, депутатом Госдумы РФ Юрием Афониным. Об этом сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе правительства региона. «Идет активная работа по выборам в городскую думу Челябинска. КПРФ представлена практически во всех округах, что также говорит о высокой конкуренции. В 2024 году предстоят выборы в законодательное собрание области, где КПР сейчас представлена четырьмя депутатами. Ваши коллеги поддерживают все предложения в части улучшения социально-экономической ситуации и связанные с СВО», — обратился Текслер к собеседнику. В свою очередь, Афонин признал, что в регионе организован конкурентный выборный процесс и все кандидаты могут представить свою агитацию. Он также добавил, что считает ключевой на данный момент задачу обеспечить победу «над нарождающимся украинским фашизмом и западной машиной, которая объявила войну России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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