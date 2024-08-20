Челябинский губернатор обсудил с замом Зюганова выборы в регионе

Вопросы выборов в Челябинской области и меры поддержки семьям участников СВО губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с первым зампредом ЦК КПРФ, депутатом Госдумы РФ Юрием Афониным. Об этом сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе правительства региона.
«Идет активная работа по выборам в городскую думу Челябинска. КПРФ представлена практически во всех округах, что также говорит о высокой конкуренции. В 2024 году предстоят выборы в законодательное собрание области, где КПР сейчас представлена четырьмя депутатами. Ваши коллеги поддерживают все предложения в части улучшения социально-экономической ситуации и связанные с СВО», — обратился Текслер к собеседнику.
В свою очередь, Афонин признал, что в регионе организован конкурентный выборный процесс и все кандидаты могут представить свою агитацию. Он также добавил, что считает ключевой на данный момент задачу обеспечить победу «над нарождающимся украинским фашизмом и западной машиной, которая объявила войну России».
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