Челябинским депутатам рассказали, какие грибы охраняются законом

В Челябинской области 30 видов грибов занесены в Красную книгу
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Гигантские грибы, Челябинская область
В Челябинской области 30 видов грибов внесены в Красную книгу Фото:

В Красную книгу Челябинской области внесены 30 видов грибов, которые нельзя собирать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания на заседании профильного комитета по экологии и природопользованию.

«Красная книга Челябинской области учреждена в 2002 году. Сегодня в нее внесено 183 редких и исчезающих вида животных, 229 видов растений и 30 видов грибов», — уточнили в пресс-службе областного парламента. В заксобрании добавили, что в Красную книгу региона вошло 48 видов «краснокнижных» растений и животных из Красной книги России.

Как отметил глава профильного комитета Михаил Махов, важно продолжать проводить просветительскую работу среди населения о редких видах животных, растений и грибов. Переиздание Красной книги запланировано на 2027 год. Кроме того, для любителей природы устанавливаются информационные аншлаги. А в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» проводится мониторинг состояния объектов Красной книги.

Грибы из Красной книги региона или России находят любители природы в лесах Челябинской области. Так, под Аргаяшом был найден гриб-коралл. А в Чебаркульском районе заметили уникальный звездовик сводчатый, который занесен в Красную книгу России.

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В Красную книгу Челябинской области внесены 30 видов грибов, которые нельзя собирать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания на заседании профильного комитета по экологии и природопользованию. «Красная книга Челябинской области учреждена в 2002 году. Сегодня в нее внесено 183 редких и исчезающих вида животных, 229 видов растений и 30 видов грибов», — уточнили в пресс-службе областного парламента. В заксобрании добавили, что в Красную книгу региона вошло 48 видов «краснокнижных» растений и животных из Красной книги России. Как отметил глава профильного комитета Михаил Махов, важно продолжать проводить просветительскую работу среди населения о редких видах животных, растений и грибов. Переиздание Красной книги запланировано на 2027 год. Кроме того, для любителей природы устанавливаются информационные аншлаги. А в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» проводится мониторинг состояния объектов Красной книги. Грибы из Красной книги региона или России находят любители природы в лесах Челябинской области. Так, под Аргаяшом был найден гриб-коралл. А в Чебаркульском районе заметили уникальный звездовик сводчатый, который занесен в Красную книгу России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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