Челябинским депутатам рассказали, какие грибы охраняются законом

В Челябинской области 30 видов грибов занесены в Красную книгу

20 августа 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 30 видов грибов внесены в Красную книгу Фото: Сергей Жигалин © URA.RU В Красную книгу Челябинской области внесены 30 видов грибов, которые нельзя собирать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания на заседании профильного комитета по экологии и природопользованию. «Красная книга Челябинской области учреждена в 2002 году. Сегодня в нее внесено 183 редких и исчезающих вида животных, 229 видов растений и 30 видов грибов», — уточнили в пресс-службе областного парламента. В заксобрании добавили, что в Красную книгу региона вошло 48 видов «краснокнижных» растений и животных из Красной книги России. Как отметил глава профильного комитета Михаил Махов, важно продолжать проводить просветительскую работу среди населения о редких видах животных, растений и грибов. Переиздание Красной книги запланировано на 2027 год. Кроме того, для любителей природы устанавливаются информационные аншлаги. А в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» проводится мониторинг состояния объектов Красной книги. Грибы из Красной книги региона или России находят любители природы в лесах Челябинской области. Так, под Аргаяшом был найден гриб-коралл. А в Чебаркульском районе заметили уникальный звездовик сводчатый, который занесен в Красную книгу России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красную книгу Челябинской области внесены 30 видов грибов, которые нельзя собирать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания на заседании профильного комитета по экологии и природопользованию. «Красная книга Челябинской области учреждена в 2002 году. Сегодня в нее внесено 183 редких и исчезающих вида животных, 229 видов растений и 30 видов грибов», — уточнили в пресс-службе областного парламента. В заксобрании добавили, что в Красную книгу региона вошло 48 видов «краснокнижных» растений и животных из Красной книги России. Как отметил глава профильного комитета Михаил Махов, важно продолжать проводить просветительскую работу среди населения о редких видах животных, растений и грибов. Переиздание Красной книги запланировано на 2027 год. Кроме того, для любителей природы устанавливаются информационные аншлаги. А в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» проводится мониторинг состояния объектов Красной книги. Грибы из Красной книги региона или России находят любители природы в лесах Челябинской области. Так, под Аргаяшом был найден гриб-коралл. А в Чебаркульском районе заметили уникальный звездовик сводчатый, который занесен в Красную книгу России.