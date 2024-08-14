В лесах Челябинской области нашли редкие грибы-кораллы. Фото

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Коралловые грибы челябинцы нашли вблизи Аргаяша
Коралловые грибы челябинцы нашли вблизи Аргаяша Фото:

В лесу вблизи Аргаяша Челябинской области жители нашли краснокнижные коралловые грибы. Фотографиями находки с URA.RU поделились читатели.

«На Аргазях нашли грибы-кораллы», — сообщил URA.RU читатель. На дереве расположились сразу несколько экземпляров.

Ранее этот редкий вид в Пермском крае нашел лесничий. Гриб он обнаружил во время обхода территории.

Гриб занесен в Красную книгу РФ
Гриб занесен в Красную книгу РФ
Фото:

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В лесу вблизи Аргаяша Челябинской области жители нашли краснокнижные коралловые грибы. Фотографиями находки с URA.RU поделились читатели. «На Аргазях нашли грибы-кораллы», — сообщил URA.RU читатель. На дереве расположились сразу несколько экземпляров. Ранее этот редкий вид в Пермском крае нашел лесничий. Гриб он обнаружил во время обхода территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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