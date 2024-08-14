Коралловые грибы челябинцы нашли вблизи Аргаяша
В лесу вблизи Аргаяша Челябинской области жители нашли краснокнижные коралловые грибы. Фотографиями находки с URA.RU поделились читатели.
«На Аргазях нашли грибы-кораллы», — сообщил URA.RU читатель. На дереве расположились сразу несколько экземпляров.
Ранее этот редкий вид в Пермском крае нашел лесничий. Гриб он обнаружил во время обхода территории.
Гриб занесен в Красную книгу РФ
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