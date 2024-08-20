Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) застряла в аэропорту на четыре часа, улетая с горящего острова Мадейра (Португалия). Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.
«Утро начинается не с кофе. Опять тусуемся в аэропорту четвертый час! Надеюсь, самолет полетит», — написала Высокова на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Позже она опубликовала новое видео из самолета с подписью «остров отпустил нас».
Также певица рассказала, что ее любимый вид отдыха — приключения, масштабные виды природы и как можно меньшее количество людей вокруг. Отдельное удовольствие для Клавы Коки — обед на природе с близкими людьми. Его она оценивает лучше любого ресторана.
Певица улетела отдыхать в Португалию в середине августа. Тогда она посетила самую западную точку Евразии — Мыс Рока. Однако позже, когда пришло время возвращаться домой, она столкнулась с проблемой — из-за пожаров самолеты перестали садиться на Мадейре.
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