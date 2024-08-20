20 августа 2024

Главному кадровику страдающей от дефицита кадров полиции Екатеринбурга прочат отставку

Главному кадровику полиции Екатеринбурга Смирных прочат повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Александру Смирных прочат повышение (архивное фото) Фото:

Из управления МВД России по Екатеринбургу может уйти главный кадровик — майор Александр Смирных. Ему прочат повышение и переезд в другой город. Содержание пересудов URA.RU передал источник.

«Смирных, возможно, уйдет на повышение, когда получит звание подполковника. Говорят, даже может уехать из Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. По словам другого, Смирных сейчас находится на обучении, сдает сессию.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что если изменения произойдут, они будут отражены на официальном сайте.

Смирных считается членом команды прежнего начальника УМВД Игоря Озерова (ушел в отставку в 2022 году). В Екатеринбург офицер приехал из Твери и сразу же стал начальником отдела участковых и сотрудников по делам несовершеннолетних. Должность руководителя отдела по работе с личным составом он получил весной прошлого года.

В управлении екатеринбургского МВД Смирных решает проблему некомплекта. В Свердловской области, по слухам, он самый большой в стране. Весной глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что дефицит кадров в уголовном розыске в регионе составляет 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%. Общий некомплект в конце марта достигал 19,4%. На фоне этого уже ушел замглавы УМВД-начальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин и бегут борцы с наркодиллерами.

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Из управления МВД России по Екатеринбургу может уйти главный кадровик — майор Александр Смирных. Ему прочат повышение и переезд в другой город. Содержание пересудов URA.RU передал источник. «Смирных, возможно, уйдет на повышение, когда получит звание подполковника. Говорят, даже может уехать из Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. По словам другого, Смирных сейчас находится на обучении, сдает сессию. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что если изменения произойдут, они будут отражены на официальном сайте. Смирных считается членом команды прежнего начальника УМВД Игоря Озерова (ушел в отставку в 2022 году). В Екатеринбург офицер приехал из Твери и сразу же стал начальником отдела участковых и сотрудников по делам несовершеннолетних. Должность руководителя отдела по работе с личным составом он получил весной прошлого года. В управлении екатеринбургского МВД Смирных решает проблему некомплекта. В Свердловской области, по слухам, он самый большой в стране. Весной глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что дефицит кадров в уголовном розыске в регионе составляет 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%. Общий некомплект в конце марта достигал 19,4%. На фоне этого уже ушел замглавы УМВД-начальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин и бегут борцы с наркодиллерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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