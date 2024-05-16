Начальник полиции Екатеринбурга не выйдет из отпуска

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© Служба новостей «URA.RU»
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Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, кашигин александр
Александр Кашигин проработал в статусе замглавы УМВД год Фото:

Эпопея с отставкой замглавы УМВД-начальника полиции Екатеринбурга Александра Кашигина завершена: полковник, как стало известно URA.RU, не выйдет из отпуска, который заканчивается в июле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Насколько я знаю, приказ об увольнении [Кашигина] уже подписан», — поделился собеседник. В пресс-группе УМВД корреспонденту заявили: «Все [кадровые] изменения будут на сайте».

О намерении уволиться из полиции Кашигин объявил в конце марта. В отпуск он ушел в начале апреля, не став отзывать рапорт. Но даже несмотря на это, некоторые коллеги Кашигина были убеждены: он вернется, к тому же подобное с ним уже случалось. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится.

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Эпопея с отставкой замглавы УМВД-начальника полиции Екатеринбурга Александра Кашигина завершена: полковник, как стало известно URA.RU, не выйдет из отпуска, который заканчивается в июле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Насколько я знаю, приказ об увольнении [Кашигина] уже подписан», — поделился собеседник. В пресс-группе УМВД корреспонденту заявили: «Все [кадровые] изменения будут на сайте». О намерении уволиться из полиции Кашигин объявил в конце марта. В отпуск он ушел в начале апреля, не став отзывать рапорт. Но даже несмотря на это, некоторые коллеги Кашигина были убеждены: он вернется, к тому же подобное с ним уже случалось. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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