Начальник полиции Екатеринбурга не выйдет из отпуска

Александр Кашигин проработал в статусе замглавы УМВД год Фото: Илья Московец © URA.RU

Эпопея с отставкой замглавы УМВД-начальника полиции Екатеринбурга Александра Кашигина завершена: полковник, как стало известно URA.RU, не выйдет из отпуска, который заканчивается в июле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Насколько я знаю, приказ об увольнении [Кашигина] уже подписан», — поделился собеседник. В пресс-группе УМВД корреспонденту заявили: «Все [кадровые] изменения будут на сайте».

О намерении уволиться из полиции Кашигин объявил в конце марта. В отпуск он ушел в начале апреля, не став отзывать рапорт. Но даже несмотря на это, некоторые коллеги Кашигина были убеждены: он вернется, к тому же подобное с ним уже случалось. По данным агентства, отставка может быть связана с кадровым дефицитом в полиции — в таких условиях просто нереально эффективно выполнять задачи, которых меньше не становится.